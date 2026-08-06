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Curso de artesanato em couro vira oportunidade de renda na Expoacre

Curso compartilhou conhecimentos práticos e experiências da área

Por Redação ContilNet
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Curso de artesanato em couro vira oportunidade de renda na Expoacre

A programação do Sistema FAEAC/SENAR/Sindicatos na Expoacre 2026 contou com a realização do curso de Artesanato em Couro, promovido na Casa do Produtor. A capacitação, realizada na quarta-feira (5), apresentou aos participantes técnicas para a confecção de cinto muladeiro, unindo criatividade, trabalho manual e novas possibilidades de geração de renda.

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Ministrado pelo instrutor Pedro Pereira, o curso compartilhou conhecimentos práticos e experiências da área, mostrando como o artesanato em couro pode se transformar em uma alternativa profissional e também em uma atividade de desenvolvimento pessoal.

“Estamos trazendo um pouco da nossa experiência para ampliar o conhecimento dos alunos e agregar ao currículo de cada um. Para algumas pessoas, o artesanato funciona como uma terapia; para outras, pode se transformar em uma importante fonte de renda”, destacou o instrutor.

Entre os participantes estava Thayane Raulino, aluna do curso Técnico em Agropecuária do SENAR/AC. Ela conheceu a capacitação por meio do grupo do curso técnico e aproveitou a oportunidade para ampliar seus conhecimentos.

“Tenho interesse em aprender cada vez mais e, quem sabe, futuramente transformar o artesanato em couro em uma fonte de renda extra”, afirmou.

A atividade também atraiu quem já concluiu uma formação profissional oferecida pelo SENAR/AC. A egressa do curso Técnico em Zootecnia, Jarlany Raulino, participou da capacitação em busca de novas experiências e habilidades.

“Vim aprender sobre artesanato em couro, especialmente a confecção de cintos. Interessei-me pelo curso para adquirir novas habilidades e, no futuro, poder aproveitar esse conhecimento como uma nova fonte de renda”, explicou.

A ação faz parte da programação do Sistema FAEAC/SENAR/Sindicatos na Expoacre 2026, que busca levar capacitação, conhecimento e oportunidades aos visitantes da feira.

Além da turma realizada na quarta-feira (5), outras duas edições do curso de Artesanato em Couro serão ofertadas nos dias 6 e 7 de agosto, ampliando o acesso da população à formação profissional.

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