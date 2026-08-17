Demir perde o quiosque, mas não perde a fé: “Que Deus abençoe o prefeito”

Demir saiu carregando algo que nenhuma prefeitura pode retirar: sua dignidade

Após nove anos, Demir deixa quiosque na Praça 25 de Setembro/Foto: Reprodução

Depois de nove anos trabalhando no mesmo lugar, vendendo salgados e outros alimentos para ajudar a sustentar sua família, o comerciante Demir Silva precisou deixar o quiosque que mantinha na Praça 25 de Setembro, em Sena Madureira.

A decisão da Prefeitura de Sena Madureira encerra um capítulo importante da vida de um dos pequenos comerciantes mais conhecidos e queridos da cidade. Durante quase uma década, Demir fez daquele espaço seu local de trabalho, enfrentando sol, chuva, dias bons e dias difíceis para garantir, com dignidade, o pão de cada dia.

Mas o que chama atenção nessa história não é apenas a saída do quiosque. É a maneira como Demir reagiu.

Em vez de revolta, palavrões ou pragas contra quem tomou a decisão, o comerciante, que é evangélico, preferiu entregar a situação nas mãos de Deus.

Ao deixar o espaço onde trabalhou durante nove anos, Demir desejou que Deus abençoe a vida do prefeito Gherlen Diniz.

É uma atitude que diz muito mais sobre o caráter de quem está saindo do que sobre o poder de quem está mandando.

Demir é conhecido em Sena Madureira por sua simplicidade, seu jeito trabalhador e pela proximidade com as pessoas. É daqueles pequenos comerciantes que não esperam salário no fim do mês, não têm grandes estruturas e precisam trabalhar diariamente para colocar comida dentro de casa.

Para quem vive do pequeno comércio, perder um ponto de trabalho não significa simplesmente mudar de endereço. Significa perder clientes, rotina, renda e, muitas vezes, anos de esforço construindo uma clientela.

E é justamente aí que a história de Demir ganha uma dimensão maior.

Nos últimos meses, a administração de Gherlen Diniz tem colecionado críticas e desafetos. A relação do prefeito com diferentes setores da população e da política local vem sendo marcada por episódios que provocaram descontentamento e alimentaram a sensação, entre críticos da gestão, de que o governo municipal tem sido pouco sensível com algumas pessoas.

A saída de Demir se transforma, portanto, em mais um episódio que merece ser acompanhado pela população.

Não se trata de defender que a prefeitura jamais possa reorganizar espaços públicos. O poder público tem regras a cumprir e pode tomar decisões administrativas. Mas toda decisão que atinge diretamente o sustento de uma família precisa ser analisada também pelo lado humano.

Por trás de um quiosque existe uma pessoa.

Por trás de uma pequena banca existe uma história.

E por trás de nove anos de trabalho existe uma vida inteira de esforço.

Demir poderia ter saído revoltado. Poderia ter feito o que muita gente faria diante de uma situação que considera injusta: atacar, xingar e desejar o pior para quem está no poder.

Preferiu fazer exatamente o contrário.

“Que Deus abençoe a vida do prefeito.”

A frase talvez seja a parte mais poderosa de toda essa história.

Porque, enquanto alguns acumulam poder, outros acumulam trabalho. Enquanto alguns tomam decisões atrás de uma mesa, outros precisam acordar cedo e enfrentar todos os dias para conseguir sobreviver.

Demir perdeu o quiosque.

Mas saiu carregando algo que nenhuma prefeitura pode retirar: sua dignidade.

E talvez seja justamente essa a maior lição deixada pelo episódio. O poder público passa. Prefeitos passam. Mandatos terminam. As decisões administrativas mudam.

Mas a maneira como uma pessoa trata o próximo permanece na memória.

Em Sena Madureira, Demir continuará sendo Demir: o comerciante trabalhador, simples e querido, que passou nove anos atrás de um balcão e que, mesmo diante de uma porta que se fechou, decidiu não desejar o mal a ninguém.

Ele apenas pediu a Deus que abençoe até quem lhe tirou o lugar onde ganhava a vida.