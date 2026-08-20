Do Acre para o Disney+: Gleici anuncia nova série no streaming

Gleici viverá Liz na série do Disney+/Foto: Reprodução

A acreana Gleici Damasceno anunciou, nesta quinta-feira (20), que integra o elenco da nova temporada da série brasileira “Amor da Minha Vida”, do Disney+. Na produção, a atriz dará vida à personagem Liz.

Ao revelar a novidade nas redes sociais, Gleici recordou a própria trajetória, iniciada na zona rural do Acre, e celebrou a oportunidade de participar de uma das produções brasileiras de sucesso da plataforma.

“E se um dia eu pudesse voltar no passado e contar pra Gleici criança que nasceu na zona rural do Acre que, hoje, ela estaria anunciando a estreia de ‘Amor da Minha Vida’, uma das séries brasileiras de maior sucesso do Disney+?”, escreveu.

Na publicação, a acreana afirmou que ainda tenta assimilar a conquista e indicou que o novo trabalho representa apenas mais uma etapa da carreira no audiovisual.

“Tenho certeza de que ela acreditaria e ainda falaria que é só o começo! Ainda não consigo acreditar que faço parte desse elenco tão especial”, completou.

Gleici também compartilhou a primeira imagem oficial de Liz. No material de divulgação, a atriz aparece acompanhada da frase “nova temporada, novas desilusões”.

A nova temporada de “Amor da Minha Vida” estreia no dia 9 de outubro no Disney+. A série acompanha os encontros e desencontros amorosos de Bia e Victor, interpretados por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.

Além de Gleici, a produção reúne nomes como Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Malu Rodrigues e Sophia Abrahão. Criada por Matheus Souza, a comédia romântica teve sua primeira temporada lançada em 2024.