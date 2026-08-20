20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Claudia Raia conta como engravidou naturalmente após tentativas de FIV
Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público

Do Acre para o Disney+: Gleici anuncia nova série no streaming

Atriz interpreta Liz na nova temporada

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Do Acre para o Disney+: Gleici anuncia nova série no streaming
Gleici viverá Liz na série do Disney+/Foto: Reprodução

A acreana Gleici Damasceno anunciou, nesta quinta-feira (20), que integra o elenco da nova temporada da série brasileira “Amor da Minha Vida”, do Disney+. Na produção, a atriz dará vida à personagem Liz.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Ao revelar a novidade nas redes sociais, Gleici recordou a própria trajetória, iniciada na zona rural do Acre, e celebrou a oportunidade de participar de uma das produções brasileiras de sucesso da plataforma.

“E se um dia eu pudesse voltar no passado e contar pra Gleici criança que nasceu na zona rural do Acre que, hoje, ela estaria anunciando a estreia de ‘Amor da Minha Vida’, uma das séries brasileiras de maior sucesso do Disney+?”, escreveu.

Na publicação, a acreana afirmou que ainda tenta assimilar a conquista e indicou que o novo trabalho representa apenas mais uma etapa da carreira no audiovisual.

“Tenho certeza de que ela acreditaria e ainda falaria que é só o começo! Ainda não consigo acreditar que faço parte desse elenco tão especial”, completou.

Gleici também compartilhou a primeira imagem oficial de Liz. No material de divulgação, a atriz aparece acompanhada da frase “nova temporada, novas desilusões”.

A nova temporada de “Amor da Minha Vida” estreia no dia 9 de outubro no Disney+. A série acompanha os encontros e desencontros amorosos de Bia e Victor, interpretados por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros.

Além de Gleici, a produção reúne nomes como Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, Malu Rodrigues e Sophia Abrahão. Criada por Matheus Souza, a comédia romântica teve sua primeira temporada lançada em 2024.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.