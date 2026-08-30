Previsão aponta predomínio de sol e nuvens em Rio Branco e demais municípios, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais

Domingo deve ser marcado por calor intenso, sol entre nuvens e baixa umidade do ar em Rio Branco e nos demais municípios do Acre/Foto: Juan Diaz

Rio Branco terá um domingo (30) de muito calor, com predomínio de sol e nuvens e baixa umidade do ar. Segundo a previsão do pesquisador Davi Friale, a capital acreana deve registrar temperaturas entre 22°C e 37°C, enquanto o tempo quente e seco vai predominar em todo o estado. A possibilidade de chuva é baixa e, caso ocorra, deve ser rápida e pontual.

A previsão indica que a umidade relativa do ar poderá cair para entre 25% e 35% durante a tarde em parte do estado, enquanto pela manhã os índices devem ficar mais elevados. Também há possibilidade de rajadas moderadas de vento, embora a ocorrência de ventos fortes seja considerada de probabilidade média.

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas mínimas devem variar entre 22°C e 24°C, com máximas de 35°C a 37°C. Já Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C e máximas que podem chegar a 38°C.

Em Plácido de Castro e Acrelândia, a previsão aponta mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 35°C a 37°C. Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus também devem ter mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas variando de 35°C a 37°C.

Em Tarauacá e Feijó, os termômetros devem marcar entre 21°C e 23°C nas primeiras horas do dia, enquanto as máximas ficam entre 34°C e 36°C. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves devem registrar mínimas de 23°C a 25°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, a previsão indica mínimas entre 23°C e 25°C e máximas de 33°C a 35°C.

De acordo com a previsão, a probabilidade de chuvas fortes e temporais é baixa em todo o Acre. O cenário é de calor intenso e tempo predominantemente firme, mas não está descartada a ocorrência de pancadas rápidas e isoladas.

O domingo encerra o último fim de semana de agosto com previsão de calor intenso e baixa umidade no Acre. Segundo Friale, novos recordes de temperatura e de baixa umidade do ar registrados em 2026 ainda podem ocorrer nos próximos dias.

Domingo deve ser marcado por calor intenso, sol entre nuvens e baixa umidade do ar em Rio Branco e nos demais municípios do Acre/Foto: Juan Diaz