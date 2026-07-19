Em Jordão, adolescente vai às lágrimas ao conhecer Bocalom

Adolescente de 14 anos abraçou o ex-prefeito

Thalia chorou ao conhecer o ex-prefeito/Foto: Reprodução

Thalia da Silva, de 14 anos, se emocionou ao conhecer o ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom durante uma visita ao município de Jordão, no interior do Acre.

O encontro ocorreu dentro de um estabelecimento comercial e foi registrado em vídeo. Nas imagens, a adolescente aparece chorando enquanto abraça Bocalom. A mãe de Thalia, ao acompanhar a cena, também não conteve a emoção.

“A querida Thalia se emocionou ao me conhecer. Até a mãe chorou”, destacou o ex-prefeito na gravação compartilhada nas redes sociais.

Na publicação, Bocalom agradeceu o carinho recebido no município e afirmou que o contato com as pessoas é uma das experiências mais marcantes da vida pública.

“Seu carinho e a emoção desse encontro tocaram profundamente o meu coração”, escreveu.