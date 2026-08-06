Energisa reforça que a informação é a maior aliada para prevenir acidentes domésticos

O uso incorreto de equipamentos elétricos, especialmente bombas d’água em poços artesianos, representa um risco iminente e silencioso para moradores de áreas urbanas, rurais e ribeirinhas.

Para combater esse problema e evitar tragédias, a Energisa tem promovido ações educativas junto à população, utilizando maquetes ilustrativas para demonstrar os cuidados essenciais na instalação e manutenção desses dispositivos no estande da instituição na Expoacre 2026.

Eletricista de inspeção da concessionária, Matheus Ferreira explica que a iniciativa nasce da necessidade de acolher uma realidade muito presente no estado.

Como grande parte da população acreana tem origens na zona rural ou em comunidades ribeirinhas e, muitas vezes, não conta com o sistema regular de abastecimento de água fornecido pelos municípios, o recurso aos poços e às bombas d’água acaba sendo rotineiro.

Contudo, a falta de cautela no manuseio pode custar vidas. “A gente tem tido casos, nos últimos anos, de pessoas manusearem esse tipo de equipamento e acabarem levando choque ou até mesmo fatalidades”, relata o eletricista.

Segundo o profissional, o principal desafio é a falsa sensação de segurança que o cotidiano proporciona, levando as pessoas a subestimarem os riscos. “A gente acaba subestimando muitas vezes a eletricidade. A gente não enxerga, não ouve e nem consegue ver, mas ela está lá. O risco é iminente e é necessário sempre tomar medidas de prevenção”, pontua.

Entre as principais recomendações da Energisa para evitar acidentes graves estão a contratação de profissionais qualificados, uso de dispositivos de proteção e fiação compatível.

Com uma cultura voltada à preservação da vida e à segurança coletiva, a Energisa reforça que a informação é a maior aliada para prevenir acidentes domésticos e garantir que a busca por água para o consumo diário não se transforme em tragédia. A maquete com as informações estão expostas no estande da Energisa na Expoacre, em Rio Branco.

Veja o vídeo: