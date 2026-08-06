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Energisa alerta para os perigos no uso de bombas d’água na Expoacre

Energisa reforça que a informação é a maior aliada para prevenir acidentes domésticos

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Energisa alerta para os perigos no uso de bombas d’água na Expoacre

O uso incorreto de equipamentos elétricos, especialmente bombas d’água em poços artesianos, representa um risco iminente e silencioso para moradores de áreas urbanas, rurais e ribeirinhas.

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Para combater esse problema e evitar tragédias, a Energisa tem promovido ações educativas junto à população, utilizando maquetes ilustrativas para demonstrar os cuidados essenciais na instalação e manutenção desses dispositivos no estande da instituição na Expoacre 2026.

Eletricista de inspeção da concessionária, Matheus Ferreira explica que a iniciativa nasce da necessidade de acolher uma realidade muito presente no estado.

Matheus Ferreira/Foto: ContilNet

Como grande parte da população acreana tem origens na zona rural ou em comunidades ribeirinhas e, muitas vezes, não conta com o sistema regular de abastecimento de água fornecido pelos municípios, o recurso aos poços e às bombas d’água acaba sendo rotineiro.

Contudo, a falta de cautela no manuseio pode custar vidas. “A gente tem tido casos, nos últimos anos, de pessoas manusearem esse tipo de equipamento e acabarem levando choque ou até mesmo fatalidades”, relata o eletricista.

Segundo o profissional, o principal desafio é a falsa sensação de segurança que o cotidiano proporciona, levando as pessoas a subestimarem os riscos. “A gente acaba subestimando muitas vezes a eletricidade. A gente não enxerga, não ouve e nem consegue ver, mas ela está lá. O risco é iminente e é necessário sempre tomar medidas de prevenção”, pontua.

Marcos Ribeiro/Foto: ContilNet

Entre as principais recomendações da Energisa para evitar acidentes graves estão a contratação de profissionais qualificados, uso de dispositivos de proteção e fiação compatível.

Com uma cultura voltada à preservação da vida e à segurança coletiva, a Energisa reforça que a informação é a maior aliada para prevenir acidentes domésticos e garantir que a busca por água para o consumo diário não se transforme em tragédia. A maquete com as informações estão expostas no estande da Energisa na Expoacre, em Rio Branco.

Veja o vídeo: 

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