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Espaço da ANAC atrai público com variedades na Expoacre

Estande está localizado ao lado da arena de rodeios

Por Redação ContilNetAtualizado
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Espaço da ANAC atrai público com variedades na Expoacre

O espaço da Associação Nerd do Acre (ANAC) ampliou suas atividades e trouxe novidades para os visitantes que passam pela Expoacre 2026, nesta quarta-feira (05). De acordo com Anderson da Silva, coordenador de Relações Públicas da ANAC, a estrutura foi planejada para atender desde o público saudosista até as novas gerações.

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“Este ano, nós trouxemos a Feira Nerd, jogos retrô e PCs games para a galera que quiser jogar e conhecer um pouco dos games. Além dos jogos retrô, trouxemos novos jogos que não tinham entrado no espaço ainda”, afirma Anderson.

Jogos retrô, PCs gamers e muita diversão fazem parte da programação da ANAC na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Além das estações de jogos eletrônicos, o ambiente conta com a presença interativa de cosplayers caracterizados como personagens icônicos dos quadrinhos, animes e cinema. Anderson ressalta a receptividade do público com essa atração.

Feira Nerd oferece produtos temáticos e itens colecionáveis aos visitantes da Expoacre 2026/Foto: ContilNet

“Trouxemos os cosplays que ficam rodando no espaço para os participantes e as crianças que quiserem tirar uma fotinha”, destaca.

Ele complementa lembrando que a programação cultural inclui diversão para todos os perfis.

Programação da ANAC inclui atrações voltadas à cultura geek, games e entretenimento para todas as idades/Foto: ContilNet

“Trouxemos música ao vivo, um dia sim, um dia não. Está sendo um espaço bem legal e bem familiar para todo mundo”, reitera.

O local também atua como uma feira de produtos temáticos, oferecendo opções de compras exclusivas para quem deseja presentear ou colecionar itens do segmento geek.

Brinquedos e produtos licenciados fazem parte das atrações da Feira Nerd no estande da ANAC/Foto: ContilNet

Ao convidar os visitantes da Expoacre 2026 para conhecer o estande, o coordenador faz um apelo especial aos entusiastas da cultura pop.

Espaço da ANAC reúne brinquedos, colecionáveis e artigos voltados aos fãs da cultura geek e pop/Foto: ContilNet

“A gente convida todo mundo, principalmente os nerds, os familiares e as pessoas que querem conhecer esse mundo nerd, game e geek. Venham ao nosso espaço para se divertir e também comprar alguma coisa diferente para si ou para o amigo que gosta desse mundo”, convida Silva.

Veja o vídeo:

 

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