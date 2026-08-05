Estande está localizado ao lado da arena de rodeios

O espaço da Associação Nerd do Acre (ANAC) ampliou suas atividades e trouxe novidades para os visitantes que passam pela Expoacre 2026, nesta quarta-feira (05). De acordo com Anderson da Silva, coordenador de Relações Públicas da ANAC, a estrutura foi planejada para atender desde o público saudosista até as novas gerações.

“Este ano, nós trouxemos a Feira Nerd, jogos retrô e PCs games para a galera que quiser jogar e conhecer um pouco dos games. Além dos jogos retrô, trouxemos novos jogos que não tinham entrado no espaço ainda”, afirma Anderson.

Além das estações de jogos eletrônicos, o ambiente conta com a presença interativa de cosplayers caracterizados como personagens icônicos dos quadrinhos, animes e cinema. Anderson ressalta a receptividade do público com essa atração.

“Trouxemos os cosplays que ficam rodando no espaço para os participantes e as crianças que quiserem tirar uma fotinha”, destaca.

Ele complementa lembrando que a programação cultural inclui diversão para todos os perfis.

“Trouxemos música ao vivo, um dia sim, um dia não. Está sendo um espaço bem legal e bem familiar para todo mundo”, reitera.

O local também atua como uma feira de produtos temáticos, oferecendo opções de compras exclusivas para quem deseja presentear ou colecionar itens do segmento geek.

Ao convidar os visitantes da Expoacre 2026 para conhecer o estande, o coordenador faz um apelo especial aos entusiastas da cultura pop.

“A gente convida todo mundo, principalmente os nerds, os familiares e as pessoas que querem conhecer esse mundo nerd, game e geek. Venham ao nosso espaço para se divertir e também comprar alguma coisa diferente para si ou para o amigo que gosta desse mundo”, convida Silva.

Veja o vídeo: