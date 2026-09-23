Fábio Rueda e Tio Pablo realizam carreata histórica em Sena Madureira

Rueda e tio Pablo durante evento/Foto: ContilNet

O candidato a deputado federal Fábio Rueda e o deputado estadual e candidato à reeleição Tio Pablo foram recebidos com festa em Sena Madureira na noite desta quarta-feira (23). Os dois participaram de uma carreata pelas principais ruas da cidade, que reuniu milhares de pessoas em apoio às candidaturas.

A mobilização contou com a participação de apoiadores, lideranças políticas e moradores que acompanharam o percurso, demonstrando a força do grupo durante a agenda no município.

Sena Madureira possui o terceiro maior colégio eleitoral do Acre e ocupa posição estratégica nas eleições estaduais. A presença de Rueda e Tio Pablo na cidade faz parte da agenda política dos candidatos na região.

Durante a passagem pelo município, os dois reforçaram o compromisso com Sena Madureira e destacaram a intenção de destinar recursos de emendas parlamentares para atender demandas da população e contribuir com o desenvolvimento local.

“Sena Madureira é uma cidade estratégica para o Acre e merece atenção e investimentos. Quero assumir esse compromisso com a população e, através do nosso mandato, trabalhar para trazer recursos e melhorias para o município e toda a região”, destacou Fábio Rueda.

Tio Pablo também reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em favor de Sena Madureira e dos municípios do Vale do Purus.

“Sena Madureira sempre terá o nosso compromisso. Já demonstramos que é possível trabalhar e trazer recursos para a região, e queremos continuar fazendo isso. Nosso mandato estará à disposição para ajudar o município a avançar cada vez mais”, afirmou Tio Pablo.

Após a carreata, os candidatos seguiram com a agenda política no município, cumprimentando apoiadores e dialogando com moradores.

Veja o vídeo: