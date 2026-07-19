Família pede orações pela recuperação de Mário/Foto: Reprodução

Ivanna Oliveira usou as redes sociais para pedir orações pela recuperação de Mário Willian Lopes Moreira, figura conhecida e querida por quem circula diariamente pelo Centro de Rio Branco.

Sempre encontrado nas ruas da região central da capital acreana, Mário conquistou o carinho das pessoas pelo jeito simpático, educado e atencioso. Por trás da figura conhecida pelo público, ele também guarda histórias e relatos pessoais compartilhados apenas com as pessoas mais próximas.

Hospitalizado, Mário recebeu uma mensagem de fé e esperança escrita por Ivanna. Na publicação, ela destaca que ele é uma pessoa forte, amada e importante para familiares e amigos.

“Nenhuma enfermidade é maior do que o poder de Deus. Mesmo dentro de um hospital, o Senhor continua ao seu lado, segurando sua mão e renovando suas forças a cada novo dia”, escreveu.

Ivanna também pediu que amigos e familiares se unam em uma corrente de oração pela recuperação de Mário, pela renovação de suas forças e para que os profissionais responsáveis pelo atendimento tenham sabedoria durante o tratamento.

“Não desanime. Você é forte, amado e muito importante para todos nós. Esta fase vai passar, e cremos que Deus já está trabalhando em sua recuperação”, afirmou.

Na mensagem, Ivanna citou ainda uma passagem do livro de Isaías: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”.

A publicação mobilizou manifestações de carinho e fé pela recuperação de Mário, que faz parte da rotina de quem trabalha ou passa com frequência pelo Centro de Rio Branco.