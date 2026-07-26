Lessie desapareceu na região do Bosque/Foto: Reprodução

Uma família de Rio Branco vive momentos de angústia desde o desaparecimento da cadelinha Lessie, ocorrido na quinta-feira (23), na região do bairro Bosque. Segundo os tutores, o animal teria sido levado por volta das 15h30.

Lessie é uma bulldogue francês de pequeno porte, fêmea e de pelagem azul. A família afirma que ela não é apenas um animal de estimação, mas parte importante da rotina da casa.

A ausência da cadelinha tem afetado principalmente o avô da família, que tem Alzheimer e é extremamente apegado ao animal. De acordo com os familiares, ele está sofrendo muito desde o desaparecimento.

Os tutores oferecem recompensa para quem ajudar a localizar Lessie ou fornecer informações que levem ao paradeiro dela. Quem souber de algo pode entrar em contato pelo telefone (68) 99227-5983.

A família também pede que a população compartilhe as informações para ampliar as buscas e ajudar Lessie a voltar para casa.