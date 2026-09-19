Familiar de acreano desaparecido encontra corpo no mar de Santa Catarina

Confirmação da identidade do corpo depende de laudos periciais da Polícia Científica/ Foto: Reprodução

Um familiar de José Kaique Martins de Azevedo, de 23 anos, encontrou um corpo boiando na manhã deste sábado (19) no mar de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O achado ocorreu por volta das 11h30, durante o terceiro dia de operação de busca pelo jovem, que estava desaparecido desde a última terça-feira (15).

O parente participava voluntariamente dos trabalhos de varredura utilizando uma moto aquática quando avistou a vítima na água. Após o alerta, uma embarcação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) deslocou-se até o ponto indicado e efetuou a remoção do corpo até a praia.

A Polícia Científica de Santa Catarina foi acionada para realizar os exames periciais e a coleta de materiais de identificação. As autoridades informaram que a confirmação sobre se o corpo pertence a José Kaique depende do laudo pericial oficial.

As buscas mobilizaram equipes especializadas dos bombeiros com o apoio de embarcações, drones de monitoramento e cães farejadores. Durante a manhã deste sábado, a operação concentrou as varreduras no entorno do Molhe da Barra Sul, na orla da Praia Central e na foz do Rio Camboriú.

Na sexta-feira (18), a família de José Kaique obteve gravações de câmeras de segurança que mostravam o jovem caminhando pelo Molhe da Barra Sul e seguindo em direção ao mar. Os familiares continuam em busca do acesso a outros registros em vídeo para compreender o trajeto percorrido pelo jovem na data do desaparecimento.

Com informações Visor Noticias