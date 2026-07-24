Familiares denunciam abandono e matagal em cemitério da capital

Família afirma que solicitou limpeza prévia do local, mas pedido não foi atendido pela gestão/ Foto: Cedida

Um vídeo enviado diretamente à redação do portal ContilNet faz uma denúncia sobre as condições de infraestrutura e manutenção do Cemitério Jardim da Saudade, localizado no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. Nas imagens gravadas, familiares relatam constrangimento e dificuldades para realizar o sepultamento de um parente devido ao acúmulo de mato alto e à falta de capina na área.

De acordo com o relato do familiar que fez o registro, a família chegou ao local por volta das 7h para organizar o sepultamento. Antecipadamente, havia sido solicitada à administração a roçagem do matagal na lateral do jazigo que seria utilizado, pedido que não foi atendido até o momento do velório.

Sem a manutenção prévia, o sepultamento teve de ser realizado com a vegetação cobrindo a estrutura e os acessos. O vídeo mostra que o mato alto envolve completamente as sepulturas vizinhas e avança sobre as passagens, dificultando a locomoção de familiares e visitantes pelo cemitério.

Os denunciantes cobram providências para que seja realizada a limpeza periódica do espaço, garantindo condições adequadas de circulação e respeito às famílias durante os sepultamentos.