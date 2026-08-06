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Fãs mirins garantem lugar na grade para acompanhar show de Ana Castela

A pequena Larissa, de apenas 8 anos, foi uma das primeiras a chegar ao local

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Fãs mirins garantem lugar na grade para acompanhar show de Ana Castela
Fãs mirins no show da Expoacre/Foto: ContilNet

Os primeiros movimentos para o show de Ana Castela já tomam conta da Expoacre 2026 nesta quinta-feira (6). Horas antes da apresentação, crianças acompanhadas pelos familiares já disputavam os melhores lugares na grade em frente ao palco principal, ansiosas para ver de perto a cantora que se tornou um dos maiores fenômenos da música sertaneja.

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Entre elas estava Deonara Fernanda, que não escondia a emoção enquanto aguardava o início do espetáculo.

“Eu amo muito a Ana, desde pequena. Tô muito animada, tô tremendo”, contou.

A pequena Larissa, de apenas 8 anos, foi uma das primeiras a chegar ao local. Ela contou que entrou na fila por volta das 14h para garantir um espaço privilegiado.

“Meu coração tá acelerado. Eu amo muito, muito, muito ela, de coração.”

Quando teve a oportunidade de mandar um recado para a artista, a resposta veio sem hesitar:

“Beijo, Ana Castela. Eu te amo muito.”

Outra fã que fazia questão de estar na primeira fila era Tâmili. Segundo ela, a admiração pela cantora começou ainda na primeira infância.

“Sou fã dela desde os meus quatro anos”, disse, confessando que a emoção seria tanta que provavelmente iria às lágrimas durante o show.

Nicole também demonstrava ansiedade pela chegada da artista. Ao ser perguntada se aceitaria R$ 5 mil para deixar o lugar na grade, respondeu imediatamente: “Não.”

A movimentação dos fãs mirins mostra a expectativa em torno da apresentação de Ana Castela, uma das atrações mais aguardadas da programação da Expoacre 2026. Enquanto o horário do show não chega, a frente do palco já é tomada por crianças e famílias que fazem questão de garantir um lugar para viver de perto a experiência de assistir à “Boiadeira” ao vivo.

Veja o vídeo:

 

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