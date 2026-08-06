Para participar, basta visitar o estande da Fecomercio no Parque de Exposições Wildy Viana

Setor de saúde bucal do Sesc no estado/Foto: ContilNet

A atenção à saúde bucal desempenha um papel fundamental na qualidade de vida e no bem-estar geral da população. No Acre, a Fecomércio, com o Sesc, consolida sua atuação na área por meio de uma estrutura dedicada a oferecer assistência odontológica acessível e de excelência aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, bem como aos seus dependentes.

Sob a supervisão do cirurgião-dentista Jorgeney Rebouças, o setor de saúde bucal do Sesc no estado atua no planejamento e na execução de serviços essenciais para a prevenção, o tratamento e a recuperação da saúde dos pacientes.

Na Expoacre, a unidade móvel de atendimento de saúde bucal tem recebido diversos pacientes.

Para o supervisor Jorgeney Rebouças, o trabalho realizado nas clínicas do Sesc vai além do consultório tradicional, focando em uma odontologia humanizada e acessível.

“É muito importante trazer esse tipo de ação para a Expoacre. O Sesc consegue ampliar os atendimentos dele, e com isso levar saúde bucal pra toda a população de Rio Branco. É um local de grande movimento, tem pessoas de vários municípios do nosso estado, e com isso o Sesc leva saúde bucal com qualidade pra todas as nossas crianças”, destaca.

Com iniciativas voltadas à promoção da saúde e à facilitação do acesso aos serviços, o Sesc reafirma seu papel social no estado, contribuindo diretamente para a melhoria dos indicadores de saúde bucal e qualidade de vida da população acreana.

Para participar, basta visitar o estande da Fecomércio no Parque de Exposições Wildy Viana.

“Tem que comparecer ao estande da Fecomércio. Lá é realizada uma pré-consulta. Após isso, você traz seu prontuário e vai ser atendido aqui normalmente na unidade móvel. Nós retornamos com o serviço ontem e vamos estender até o domingo, e vocês são nossos convidados, visitem o estande da Fecomércio e depois venham fazer um tratamento dentário aqui conosco”, disse.