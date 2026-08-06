07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Fecomércio traz atendimentos de saúde bucal para visitantes da Expoacre

Para participar, basta visitar o estande da Fecomercio no Parque de Exposições Wildy Viana

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Fecomércio traz atendimentos de saúde bucal para visitantes da Expoacre
Setor de saúde bucal do Sesc no estado/Foto: ContilNet

A atenção à saúde bucal desempenha um papel fundamental na qualidade de vida e no bem-estar geral da população. No Acre, a Fecomércio, com o Sesc, consolida sua atuação na área por meio de uma estrutura dedicada a oferecer assistência odontológica acessível e de excelência aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, bem como aos seus dependentes.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Sob a supervisão do cirurgião-dentista Jorgeney Rebouças, o setor de saúde bucal do Sesc no estado atua no planejamento e na execução de serviços essenciais para a prevenção, o tratamento e a recuperação da saúde dos pacientes.

Na Expoacre, a unidade móvel de atendimento de saúde bucal tem recebido diversos pacientes.

Para o supervisor Jorgeney Rebouças, o trabalho realizado nas clínicas do Sesc vai além do consultório tradicional, focando em uma odontologia humanizada e acessível.

“É muito importante trazer esse tipo de ação para a Expoacre. O Sesc consegue ampliar os atendimentos dele, e com isso levar saúde bucal pra toda a população de Rio Branco. É um local de grande movimento, tem pessoas de vários municípios do nosso estado, e com isso o Sesc leva saúde bucal com qualidade pra todas as nossas crianças”, destaca.

Supervisor Jorgeney Rebouças/Foto: ContilNet

Com iniciativas voltadas à promoção da saúde e à facilitação do acesso aos serviços, o Sesc reafirma seu papel social no estado, contribuindo diretamente para a melhoria dos indicadores de saúde bucal e qualidade de vida da população acreana.

Para participar, basta visitar o estande da Fecomércio no Parque de Exposições Wildy Viana.

“Tem que comparecer ao estande da Fecomércio. Lá é realizada uma pré-consulta. Após isso, você traz seu prontuário e vai ser atendido aqui normalmente na unidade móvel. Nós retornamos com o serviço ontem e vamos estender até o domingo, e vocês são nossos convidados, visitem o estande da Fecomércio e depois venham fazer um tratamento dentário aqui conosco”, disse.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.