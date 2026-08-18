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Feijoada solidária mobiliza ajuda para acreano com câncer no fígado

Família busca R$ 100 mil para procedimento

Por Dry Alves, ContilNetAtualizado
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Feijoada solidária mobiliza ajuda para acreano com câncer no fígado
Ação será realizada no domingo, dia 23/Foto: Reprodução

Amigos de Elias Campos realizam, no próximo domingo (23), uma feijoada solidária para ajudar a arrecadar o valor necessário ao tratamento contra um hepatocarcinoma, tipo de câncer que atinge o fígado. As entregas começam às 11h30, no pátio da Igreja Católica São Jorge.

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Cada porção será vendida por R$ 25. A ação ocorre em parceria com uma vaquinha criada pelos amigos de Elias, com divulgação de uma chave Pix, para que o valor seja alcançado no menor tempo possível.

A meta da campanha é arrecadar R$ 100 mil. O procedimento de ablação por radiofrequência indicado pela equipe médica custa R$ 98 mil e, neste momento, é a prioridade da mobilização.

As despesas com medicamentos e exames realizados até agora já foram custeadas pela família. Ainda não há informações sobre quais cuidados ou gastos serão necessários durante o pós-operatório.

Elias também enfrenta um enfisema pulmonar. Por causa da condição respiratória, ele não poderá passar por um transplante de fígado. Diante do quadro, os médicos indicaram, em caráter de urgência, a ablação por radiofrequência, procedimento que utiliza calor para destruir as células do tumor.

A campanha foi encabeçada por amigos da igreja em reconhecimento ao trabalho social desenvolvido por Elias há mais de 45 anos junto às comunidades eclesiais de base. Atualmente, ele atua como ministro da Palavra na Igreja Católica.

Elias também tem uma trajetória na vida pública. Ele já exerceu o cargo de vereador em Rio Branco e presidiu a Câmara Municipal da capital acreana.

A feijoada foi organizada como mais uma frente de arrecadação para reforçar a vaquinha e permitir que o procedimento seja realizado o quanto antes. Quem não puder contribuir financeiramente pode ajudar compartilhando a campanha.

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