Levantamento do Instituto Delta mostra o senador com 52,39% das intenções de voto no estado

Pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta/Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na liderança da corrida pela Presidência da República entre os eleitores do Acre, de acordo com pesquisa do Instituto Delta, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (17).

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 52,39% das intenções de voto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupa a segunda colocação, com 25,45%. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (2,88%), Romeu Zema (1,29%) e Joaquim Barbosa (0,89%).

Os eleitores que afirmaram votar em branco ou nulo representam 4,97% do total, enquanto 12,13% disseram não saber ou preferiram não responder.

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Nesse cenário, o senador amplia a vantagem e alcança 57,85% das intenções de voto, contra 28,03% do atual presidente. Brancos e nulos somam 5,86%, e 8,25% dos entrevistados não souberam responder.

Rejeição

A pesquisa ainda avaliou o índice de rejeição dos possíveis candidatos à Presidência. Lula lidera nesse quesito, com 59,54% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma.

Flávio Bolsonaro aparece com rejeição de 25,94%. Já Romeu Zema registra 1,99%, Joaquim Barbosa 1,69% e Ronaldo Caiado 1,09%.

Avaliação do governo Lula

Os entrevistados também opinaram sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o levantamento, 62,13% desaprovam o governo federal, enquanto 25,75% afirmam aprová-lo. Outros 10,24% disseram ser indiferentes e 1,88% não responderam.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de julho, com 1.006 eleitores distribuídos em 22 municípios acreanos. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela TV Gazeta e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) sob o nº AC-05387/2026 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-06994/2026.