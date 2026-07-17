Implantação do serviço ainda passará por algumas etapas antes dos atendimentos

Após a entrega do equipamento, será realizada a instalação. — Foto: Reprodução

A saúde pública do Acre está próxima de receber um novo avanço tecnológico. A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) oficializou a aquisição de uma plataforma de cirurgia robótica, equipamento que permitirá a realização de procedimentos minimamente invasivos e deve ampliar a oferta de tratamentos especializados no estado.

O contrato para compra da tecnologia teve o extrato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (17). A nova plataforma será utilizada em cirurgias consideradas de alta complexidade, contemplando áreas como urologia, cirurgia digestiva e colorretal, ginecologia, cirurgia torácica, cardíaca, pediátrica e procedimentos de cabeça e pescoço.

A implantação do serviço ainda passará por algumas etapas antes do início dos atendimentos. Após a entrega do equipamento, serão realizados a instalação, os testes técnicos e a preparação dos profissionais que irão atuar com a nova ferramenta, garantindo que os procedimentos sejam executados dentro dos padrões de segurança exigidos.

Para a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, a chegada da tecnologia representa um momento importante para a modernização da assistência hospitalar no Acre e fortalece o papel da instituição no atendimento de pacientes que necessitam de tratamentos especializados.

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Segundo ela, o objetivo é ampliar o acesso da população acreana a procedimentos que, em muitos casos, ainda exigem deslocamento para outros estados ou são encontrados principalmente na rede privada.

“A Fundhacre segue modernizando seu parque tecnológico e ampliando a oferta de serviços por meio da incorporação de novas tecnologias, consolidando-se como referência em atendimentos de alta complexidade no Acre”, afirmou.

Além de proporcionar procedimentos menos invasivos, a cirurgia robótica pode trazer benefícios como menor trauma cirúrgico, redução do período de internação e recuperação mais rápida dos pacientes. A expectativa é que a tecnologia contribua para melhorar os resultados dos tratamentos e aumentar a segurança durante as operações.

Na área administrativa, a aquisição também é vista como um investimento para otimizar a estrutura hospitalar. O diretor Executivo, Administrativo e Financeiro da Fundhacre, Gian Luca, destacou que a redução do tempo de permanência dos pacientes pode favorecer a disponibilidade de leitos e melhorar o aproveitamento dos recursos da unidade.

“É um investimento estratégico, pois a redução do tempo de internação amplia a rotatividade de leitos de enfermaria e UTI, otimiza a estrutura existente e reduz custos operacionais”, explicou.

A cirurgia robótica também possui procedimentos reconhecidos pelo Ministério da Saúde, fator que pode contribuir para fortalecer a capacidade financeira da instituição e ampliar a sustentabilidade dos serviços oferecidos.

Como único hospital terciário do Acre, a Fundhacre concentra atendimentos de maior complexidade e busca, com a implantação da nova tecnologia, oferecer tratamentos mais modernos dentro da rede pública, reduzindo a necessidade de transferência de pacientes para outros centros especializados.