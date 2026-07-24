GALERIA DE FOTOS: Veja como foi o lançamento do livro de Célia Rocha

A noite de lançamento da biografia Célia Rocha — A Menina que Curava o Tempo reuniu familiares, amigos, profissionais da saúde e autoridades culturais em um encontro marcado pela emoção no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco. O evento celebrou a trajetória da médica paraibana que adotou o Acre como lar, destacando a apresentação da obra escrita pelo jornalista Peter Lucena e a presença de dezenas de convidados que foram prestagiar a trajetória da profissional.

O ponto alto da solenidade contou com o depoimento marcante de Célia Rocha, que relembrou passagens de superação após sobreviver a um grave acidente aéreo e a um tratamento de câncer. Entre autógrafos e reencontros, a médica reforçou o carinho pelo povo acreano e rememorou sua chegada ao estado ainda jovem, quando percorreu quase 5 mil quilômetros ao volante de um Fusca pela Rodovia Transamazônica para exercer a medicina na Região Norte.

A programação foi encerrada com uma sessão de fotos e homenagens prestadas por pacientes e colegas de profissão que acompanharam as diferentes fases de sua carreira. A publicação, lançada pela Editora Social, já está disponível e passa a integrar o acervo de obras que registram a memória e a história de personalidades marcantes do Acre.

Veja as fotos: