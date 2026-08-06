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Gata Make aposta em preços a partir de R$ 4,99 e mantém dois estandes na Expoacre

As ofertas seguem disponíveis nos estandes da marca durante a Expoacre

Por Redação ContilNet
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Gata Make aposta em preços a partir de R$ 4,99 e mantém dois estandes na Expoacre
Clientes aproveitam no estande da Gata Make/Foto: ContilNet

A Gata Make marca presença na Expoacre 2026 com dois estandes voltados ao público que busca produtos de beleza, acessórios e preços acessíveis. Durante os dias de feira, a marca preparou ofertas especiais e uma variedade de itens para os visitantes que circulam pelo Parque de Exposições Wildy Viana.

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Entre os destaques estão maquiagens com preços a partir de R$ 4,99. Os chapéus, acessórios bastante procurados durante a Expoacre, também ganharam uma condição especial e podem ser encontrados a partir de R$ 19,90 nos espaços da Gata Make.

Loja atrai grande público/Foto: ContilNet

Além das promoções, os estandes contam com uma grande variedade de produtos e oferecem aos clientes a possibilidade de conhecer e testar alguns dos itens disponíveis antes da compra.

A estrutura também foi pensada para proporcionar uma experiência diferente ao público. Os espaços possuem espelhos e ambiente instagramável, permitindo que os visitantes experimentem os produtos, confiram o resultado e aproveitem para registrar a passagem pela feira.

Com dois pontos instalados na Expoacre, a Gata Make busca facilitar o acesso do público aos produtos e aproveitar o grande fluxo de visitantes durante uma das principais feiras de negócios e entretenimento do Acre.

Gata Make/Foto: ContilNet

As ofertas seguem disponíveis nos estandes da marca durante a Expoacre 2026, com opções para quem pretende renovar o estoque de maquiagem ou garantir acessórios para aproveitar o clima da feira.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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