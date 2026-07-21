21/07/2026
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Gladson abraça Mailza e Jéssica e comemora aliança em clima de festa

Ao chegar ao local do evento, Gladson fez questão de demonstrar entusiasmo

Por Everton Damasceno, ContilNet 21/07/2026 às 15:54
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Gladson abraça Mailza e Jéssica e comemora aliança em clima de festa
Participação de Gladson Camelí serviu para consolidar o arco de alianças que apoiará o projeto de reeleição no Executivo estadual.

A tarde desta terça-feira (21) no auditório do Sebrae ganhou um forte contorno de unidade política com a chegada do ex-governador e pré-candidato ao Senado Federal, Gladson Cameli (PP).

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Ao chegar ao local do evento, Gladson fez questão de demonstrar entusiasmo com a composição governista: abraçou festivamente a governadora Mailza Assis (PP) e a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), celebrando publicamente a oficialização da chapa majoritária para as Eleições de 2026.

O evento reuniu centenas de militantes, lideranças comunitárias e parlamentares de ambas as siglas.

A participação de Gladson Camelí— figurando como o principal nome do grupo na disputa por uma das vagas ao Senado Federal — serviu para consolidar o arco de alianças que apoiará o projeto de reeleição no Executivo estadual.

A coligação selou a dobradinha com Mailza no comando da chapa, Jéssica Sales na vice e Gladson.

VÍDEO:

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