Homem é encontrado sem vida dentro de residência no interior do Acre

José Nazareno Carrera Negrão era natural do Amazonas e prestava serviços no município acreano/ Foto: Reprodução

Um homem de 57 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (18) no interior de uma habitação situada no bairro Cerâmica, no município de Xapuri, no interior do Acre. O corpo apresentava múltiplos ferimentos provocados por perfurações. O caso foi registrado pelas autoridades de segurança e passou a ser formalmente investigado como homicídio qualificado pela Polícia Civil do Estado.

De acordo com o histórico da ocorrência policial, a Polícia Militar foi acionado por volta das 9h, logo após moradores da região constatarem que a vítima encontrava-se sem sinais vitais dentro do imóvel. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais militares confirmaram o óbito e realizaram o imediato isolamento do perímetro para preservar a cena do crime e viabilizar os procedimentos das equipes periciais.

Os agentes de segurança identificaram a vítima como José Nazareno Carrera Negrão. Natural do estado do Amazonas, o homem residia temporariamente na região devido ao seu vínculo profissional: ele trabalhava na execução das obras de construção de unidades habitacionais populares promovidas por meio de convênios da Prefeitura Municipal de Xapuri.

Logo após a finalização dos levantamentos técnicos e fotográficos no local do achado, o cadáver foi recolhido por peritos e transportado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames necroscópicos detalhados para determinar a causa precisa da morte e os instrumentos utilizados no ataque.

Por determinação do delegado titular da delegacia de Xapuri, Luccas Vianna, os trabalhos de polícia judiciária foram iniciados de forma imediata. O investigador Eurico Feitosa e sua equipe de agentes foram designados para conduzir as primeiras oitivas com testemunhas e realizar o levantamento de possíveis imagens de câmeras de monitoramento nos arredores do bairro Cerâmica.

Após a saída das equipes periciais, policiais civis e militares deflagraram uma operação conjunta de saturação e buscas em diferentes quadrantes e bairros periféricos do município na tentativa de rastrear e capturar os autores do crime em situação de flagrante. Até o momento, a Polícia Civil informou que mantém todas as linhas de investigação em aberto, sem descartar nenhuma hipótese quanto à motivação ou autoria do assassinato.