Ordem judicial foi expedida em decorrência de um processo que tramita no município de Acrelândia

De acordo com as informações repassadas pelo delegado Rêmulo Diniz, os policiais realizaram diligências para confirmar o paradeiro do suspeito. — Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Sena Madureira cumpriu, na manhã desta terça-feira (21), um mandado de prisão contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A ordem judicial foi expedida em decorrência de um processo que tramita no município de Acrelândia.

De acordo com as informações repassadas pelo delegado Rêmulo Diniz, os policiais realizaram diligências para confirmar o paradeiro do suspeito, que estava residindo em uma propriedade localizada às margens da estrada que liga Sena Madureira a Manoel Urbano. Após a localização, a equipe efetuou a prisão sem maiores intercorrências.

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O delegado informou que, após o cumprimento do mandado, a Polícia Civil comunicará oficialmente o Poder Judiciário sobre a prisão para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

O preso será apresentado em audiência de custódia e, posteriormente, deverá ser encaminhado ao presídio Evaristo de Moraes, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto aguarda os próximos desdobramentos do processo.