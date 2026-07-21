21/07/2026
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Homem suspeito de estupro de vulnerável é preso no Acre

Ordem judicial foi expedida em decorrência de um processo que tramita no município de Acrelândia

Por Ricardo Amaral, ContilNet 21/07/2026 às 13:12
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Homem suspeito de estupro de vulnerável é preso no Acre
De acordo com as informações repassadas pelo delegado Rêmulo Diniz, os policiais realizaram diligências para confirmar o paradeiro do suspeito. — Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Sena Madureira cumpriu, na manhã desta terça-feira (21), um mandado de prisão contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A ordem judicial foi expedida em decorrência de um processo que tramita no município de Acrelândia.

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De acordo com as informações repassadas pelo delegado Rêmulo Diniz, os policiais realizaram diligências para confirmar o paradeiro do suspeito, que estava residindo em uma propriedade localizada às margens da estrada que liga Sena Madureira a Manoel Urbano. Após a localização, a equipe efetuou a prisão sem maiores intercorrências.

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O delegado informou que, após o cumprimento do mandado, a Polícia Civil comunicará oficialmente o Poder Judiciário sobre a prisão para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

O preso será apresentado em audiência de custódia e, posteriormente, deverá ser encaminhado ao presídio Evaristo de Moraes, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto aguarda os próximos desdobramentos do processo.

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