Indígenas interditam BR-364 em Cruzeiro por melhorias em acessos às aldeias

Precariedade nos ramais prejudica transporte de alunos, insumos e atendimento de saúde na região/ Foto: Reprodução

As comunidades do povo Noke Ko’î realizam nesta segunda-feira (17) uma manifestação pacífica na BR-364, na altura do Km 66, em frente à Terra Indígena Katukina, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Segundo a Associação Geral do Povo Noke Ko’î (AGPN), a mobilização teve início às 3h e inclui a interdição temporária do trecho da rodovia.

A manifestação tem como principal reivindicação a manutenção dos acessos às aldeias da Terra Indígena Katukina. De acordo com a associação, as entradas estão em condições precárias e há mais de quatro anos não recebem manutenção adequada. A situação dificulta o deslocamento de famílias, crianças, idosos e estudantes, além do transporte de alimentos e do acesso de profissionais que prestam serviços e equipes de saúde às comunidades, especialmente durante o período chuvoso.

Antes da mobilização, a AGPN afirma ter buscado uma solução administrativa junto ao poder público. Em 16 de julho, a entidade encaminhou o Ofício nº 023/2026 ao Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), solicitando a recuperação dos acessos. Conforme a associação, foi informado que os serviços seriam realizados de forma fracionada, começando pelo acesso à Aldeia Waninawa e, posteriormente, nos demais trechos, com previsão para o fim de julho ou início de agosto. Entretanto, segundo a AGPN, até o momento não houve confirmação da execução dos serviços.

A associação afirma que a manifestação ocorre de maneira organizada e pacífica e que o objetivo é chamar a atenção das autoridades e da sociedade para a situação enfrentada pelas comunidades. A AGPN também informou que será garantida passagem prioritária para ambulâncias, veículos de resgate e demais atendimentos de emergência, além de manifestar disposição para dialogar com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a mobilização.

A interdição ocorre no Km 66 da BR-364, na altura do acesso à Terra Indígena Katukina, em Cruzeiro do Sul. A AGPN orienta os meios de comunicação a divulgarem a mobilização para que os usuários da rodovia possam se programar. A entidade afirma que permanece aberta ao diálogo com os órgãos públicos e espera que o movimento resulte em uma solução concreta para a manutenção dos acessos às aldeias.