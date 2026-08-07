07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Jorge Viana pega mototáxi para driblar trânsito até a Expoacre; vídeo

A situação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais

Por Suene Almeida, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Preso no trânsito, Jorge Viana anda de mototáxi até a Expoacre
Preso no trânsito, Jorge Viana anda de mototáxi até a Expoacre | Foto: A Tribuna do Acre

O trânsito intenso nas proximidades do Parque de Exposições, em Rio Branco, fez o candidato ao Senado pelo Acre Jorge Viana buscar uma alternativa inusitada para não perder um compromisso na Expoacre 2026.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Na noite desta quinta-feira (7), o ex-presidente da Apex Brasil deixou o carro de lado e seguiu de mototáxi até o local onde participaria de uma entrevista. Com as vias de acesso ao parque congestionadas, a motocicleta conseguiu avançar entre os veículos e chegar mais rapidamente ao destino.

A situação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, Jorge aparece na garupa do mototáxi enquanto passa pelo trânsito parado.

Ao comentar o episódio, o candidato brincou com a situação e classificou o trajeto como uma aventura para conseguir chegar a tempo da entrevista.

A movimentação na região aumentou ainda mais por causa da programação da Expoacre. A noite teve a final do rodeio e o show da cantora Ana Castela, que reuniu um grande público no Parque de Exposições.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.