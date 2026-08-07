Jorge Viana pega mototáxi para driblar trânsito até a Expoacre; vídeo

A situação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais

Preso no trânsito, Jorge Viana anda de mototáxi até a Expoacre | Foto: A Tribuna do Acre

O trânsito intenso nas proximidades do Parque de Exposições, em Rio Branco, fez o candidato ao Senado pelo Acre Jorge Viana buscar uma alternativa inusitada para não perder um compromisso na Expoacre 2026.

Na noite desta quinta-feira (7), o ex-presidente da Apex Brasil deixou o carro de lado e seguiu de mototáxi até o local onde participaria de uma entrevista. Com as vias de acesso ao parque congestionadas, a motocicleta conseguiu avançar entre os veículos e chegar mais rapidamente ao destino.

A situação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, Jorge aparece na garupa do mototáxi enquanto passa pelo trânsito parado.

Ao comentar o episódio, o candidato brincou com a situação e classificou o trajeto como uma aventura para conseguir chegar a tempo da entrevista.

A movimentação na região aumentou ainda mais por causa da programação da Expoacre. A noite teve a final do rodeio e o show da cantora Ana Castela, que reuniu um grande público no Parque de Exposições.