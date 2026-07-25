Jovem é espancado após falha em fechamento de caixa de boca de fumo

O jovem apresentava suspeitas de fraturas no braço direito e na perna direita

O jovem C. da S. O., de 18 anos, foi vítima de um violento espancamento na tarde desta sexta-feira (24), após, segundo relato à polícia, não conseguir realizar o fechamento do caixa de uma boca de fumo onde atuava. Ele foi encontrado ferido em uma propriedade rural localizada no km 6 da Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, um fazendeiro que mora na região chegava à residência quando avistou, à distância, um homem deitado em uma rede na varanda de sua casa. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um jovem com diversos ferimentos pelo corpo. Diante da situação, acionou imediatamente a Polícia Militar.

Durante o atendimento da ocorrência, C. teria contado aos policiais que trabalhava na venda de drogas em uma boca de fumo e que teria sido agredido pelos próprios traficantes após a contabilidade do dinheiro arrecadado não bater. Segundo o relato da vítima, ele foi espancado com golpes de ripa e conseguiu escapar antes de ser morto, correndo até a propriedade rural, onde pediu ajuda.

O jovem apresentava suspeitas de fraturas no braço direito e na perna direita, além de diversos cortes, hematomas e escoriações provocados pelas agressões.

Policiais militares do 3º Batalhão colheram informações sobre o caso e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apurará as circunstâncias da agressão e identificará os responsáveis pelo crime.