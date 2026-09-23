O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 3,22 bilhões para o pagamento de valores atrasados a pessoas que venceram ações judiciais contra órgãos do governo federal. Do total, R$ 2,68 bilhões são destinados a processos envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e benefícios assistenciais.

Os pagamentos incluem valores referentes à revisão ou concessão de aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade e outros benefícios previdenciários e assistenciais.

Ao todo, os recursos contemplam 278.063 beneficiários envolvidos em 218.651 processos.

O Acre está entre os estados atendidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que recebeu R$ 1,04 bilhão do lote. Desse montante, R$ 877,17 milhões são destinados especificamente a processos relacionados ao INSS e a benefícios assistenciais.

O TRF-1 é responsável também por processos de outros 12 estados e do Distrito Federal.

Quem tem direito aos valores?

Os chamados “atrasados” são quantias que o governo deixou de pagar ou pagou a menos e que, após uma decisão favorável da Justiça, precisam ser quitadas.

No entanto, não basta ter tido um pedido de aposentadoria ou benefício negado pelo INSS. Para receber os valores deste lote, é necessário ter vencido uma ação judicial contra o órgão e ter uma Requisição de Pequeno Valor (RPV) incluída no pagamento liberado pelo CJF.

As ações envolvendo o INSS e benefícios assistenciais representam 57,8% do total de processos contemplados pelas RPVs liberadas e concentram cerca de 83,2% dos recursos.

Como o dinheiro é pago?

O CJF repassa os recursos aos Tribunais Regionais Federais (TRFs), que ficam responsáveis pelos depósitos.

O dinheiro é colocado em uma conta específica aberta para cada beneficiário no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Portanto, o valor não é depositado automaticamente na conta bancária que a pessoa normalmente utiliza.

Depois que o TRF informar que o pagamento está disponível, o beneficiário poderá sacar o dinheiro na agência indicada, apresentando a documentação necessária.

Em determinadas situações, também é possível solicitar a transferência do valor para uma conta indicada pelo advogado responsável pelo processo.

A data em que o dinheiro estará disponível deve ser consultada diretamente no site do TRF responsável pela ação.

Quanto cada TRF recebeu

TRF Estados atendidos Total liberado INSS e benefícios assistenciais Processos Beneficiários TRF-1 DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP R$ 1,04 bi R$ 877,17 mi 40.719 49.083 TRF-2 RJ e ES R$ 271,22 mi R$ 191,32 mi 8.620 12.750 TRF-3 SP e MS R$ 423,87 mi R$ 328,12 mi 11.298 15.221 TRF-4 RS, PR e SC R$ 649,35 mi R$ 556,02 mi 29.117 41.699 TRF-5 PE, CE, AL, SE, RN e PB R$ 529,95 mi R$ 453,79 mi 22.248 37.264

Fonte: Conselho da Justiça Federal (CJF)

Como saber se você está entre os beneficiários

Quem tem uma ação contra o INSS ou outro órgão federal pode verificar se está entre os contemplados seguindo estes passos:

Consulte o andamento do processo na Justiça Federal; Procure informações sobre a expedição da RPV ou a liberação do pagamento; Consulte o TRF responsável pelo processo para verificar a data de disponibilidade do dinheiro; Tenha em mãos o número do processo ou o CPF, conforme o sistema de consulta utilizado pelo tribunal.

No caso do Acre, a consulta deve ser feita no sistema do TRF-1, responsável pelos processos da Justiça Federal no estado.