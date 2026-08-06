Lhamas atraem olhares e viram sensação entre visitantes da Expoacre

Visitantes registraram encontro inusitado/Foto: Reprodução

As lhamas chamaram a atenção do público durante a programação da Expoacre na noite desta quinta-feira (6), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Pouco comuns na região, os animais despertaram a curiosidade de crianças e adultos que circulavam pelo espaço.

Com aparência diferente dos animais tradicionalmente encontrados na feira agropecuária, as lhamas rapidamente se tornaram uma das atrações da noite. Visitantes se aproximaram para observar os animais e aproveitaram o momento para fazer fotos e vídeos.

A presença das lhamas também movimentou as redes sociais, com registros feitos por quem passava pelo local. O encontro inusitado criou mais uma opção de entretenimento para as famílias que visitavam o parque.

Originárias da região dos Andes, na América do Sul, as lhamas são conhecidas pela pelagem espessa, pescoço alongado e comportamento geralmente tranquilo. Ao longo da história, foram utilizadas principalmente no transporte de cargas e na produção de lã.

Além das atrações musicais e comerciais, a Expoacre reúne exposições de animais, atividades ligadas ao agronegócio, gastronomia e espaços destinados ao público infantil.