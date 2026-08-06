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Lhamas atraem olhares e viram sensação entre visitantes da Expoacre

Animais despertaram a curiosidade do público

Por Dry Alves, ContilNet
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Lhamas atraem olhares e viram sensação entre visitantes da Expoacre
Visitantes registraram encontro inusitado/Foto: Reprodução

As lhamas chamaram a atenção do público durante a programação da Expoacre na noite desta quinta-feira (6), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Pouco comuns na região, os animais despertaram a curiosidade de crianças e adultos que circulavam pelo espaço.

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Com aparência diferente dos animais tradicionalmente encontrados na feira agropecuária, as lhamas rapidamente se tornaram uma das atrações da noite. Visitantes se aproximaram para observar os animais e aproveitaram o momento para fazer fotos e vídeos.

A presença das lhamas também movimentou as redes sociais, com registros feitos por quem passava pelo local. O encontro inusitado criou mais uma opção de entretenimento para as famílias que visitavam o parque.

Originárias da região dos Andes, na América do Sul, as lhamas são conhecidas pela pelagem espessa, pescoço alongado e comportamento geralmente tranquilo. Ao longo da história, foram utilizadas principalmente no transporte de cargas e na produção de lã.

Além das atrações musicais e comerciais, a Expoacre reúne exposições de animais, atividades ligadas ao agronegócio, gastronomia e espaços destinados ao público infantil.

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