Programação de 24 a 30 de setembro reúne sucessos nas telonas, com destaque para a Sessão Inclusiva de “A Ilha Esquecida”, neste sábado (26).

Cinema/Foto: Reprodução

A programação do Cine Araújo no Via Verde Shopping chega com novidades para quem deseja aproveitar a semana conferindo grandes sucessos e estreias imperdíveis nas telonas. Entre os dias 24 e 30 de setembro, o público encontrará opções para diferentes gostos e idades.

Entre os títulos em cartaz estão “Minha Melhor Amiga”, “A Ilha Esquecida”, “Coração Selvagem”, “Papaya”, “Resident Evil”, “One Piece: O Filme”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “Verity” e “Vingadores: Ultim Encore”, com sessões em diferentes salas e horários ao longo da semana.

Um dos destaques da programação será a Sessão Inclusiva, marcada para este sábado (26), às 13h, com a exibição de “A Ilha Esquecida”. A iniciativa busca proporcionar uma experiência mais confortável ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Durante a sessão, o ambiente contará com adaptações como som mais baixo, luzes acesas durante toda a exibição, liberdade para circular pela sala e ausência de propagandas e trailers, proporcionando mais conforto ao público.

Os ingressos estão disponíveis para compra nas bilheterias do Cine Araújo do Via Verde Shopping, nos totens de autoatendimento e pelos canais oficiais de venda.

A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados nos canais oficiais do cinema. Sobre o Via Verde Shopping Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne operações de varejo, gastronomia, lazer, serviços, entretenimento e cinema.

Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais destinos de compras e convivência do estado. Mais informações Instagram: @viaverdeshop Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom