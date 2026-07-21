21/07/2026
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Mailza publica primeira foto ao lado de Jéssica Sales após anúncio da chapa

Pré-candidatas ao governo e à vice-governadoria apareceram juntas nas redes sociais

Por Anne Nascimento, ContilNet 21/07/2026 às 15:25
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Mailza publica primeira foto ao lado de Jéssica Sales após anúncio da chapa

A pré-candidata ao governo do Acre, Mailza Assis, publicou nesta terça-feira (21) a primeira foto ao lado da pré-candidata a vice-governadora, Jéssica Sales, após a definição da composição da chapa para as eleições de 2026. A publicação foi feita nas redes sociais e reforça a união entre as duas lideranças na pré-campanha.

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Na legenda da postagem, Mailza destacou o alinhamento político com a ex-deputada federal e afirmou que a parceria tem como foco o futuro do estado.

“Juntas, eu e Jéssica Sales seguimos fortalecendo um projeto que acredita nas pessoas e no futuro do Acre. 🤝💙”, escreveu.

A imagem marca a primeira aparição pública das duas como integrantes da mesma chapa desde que Jéssica Sales foi anunciada como pré-candidata a vice-governadora.

A publicação ocorre em meio às articulações políticas que antecedem o período oficial de campanha eleitoral e foi interpretada como um gesto de fortalecimento da aliança.

Nos comentários, apoiadores da chapa manifestaram apoio à composição e desejaram sucesso à dupla na disputa pelo Palácio Rio Branco. A postagem também reforça a estratégia de apresentar unidade entre as pré-candidatas antes do início oficial da campanha.

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