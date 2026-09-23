Mais de 3 mil motos e multidão tomam as ruas de Sena Madureira em ato com Alan Rick

Alan também mencionou problemas estruturais no hospital e citou a queda de uma ponte ocorrida no município

Mais de 3 mil motocicletas participaram da mobilização pelas ruas de Sena Madureira /Foto: Ascom

Mais de 3 mil motos e uma multidão caminhando pela mudança do Acre tomaram as ruas de Sena Madureira nesta quarta-feira, 23. A grande mobilização em apoio ao candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) reuniu, ao mesmo tempo, uma motociata e uma passeata até a Rua Siqueira Campos, onde o público se concentrou para um comício.

Alan fez todo o percurso ao lado do prefeito Gerlen Diniz (PP), do deputado estadual e candidato à reeleição Gene Diniz (Republicanos), do candidato a deputado federal Manoel Gerônimo (Republicanos), do senador e candidato à reeleição Sérgio Petecão (PSD) e do ex-prefeito de Sena Madureira Jairo Cassiano, que coordena a campanha de Alan.

Também participaram os vereadores da base do prefeito, lideranças políticas e comunitárias, apoiadores e moradores que acompanharam a mobilização pelas ruas da cidade.

Ao agradecer a recepção, Alan destacou sua ligação familiar com Sena Madureira e a adesão da população à campanha.

“Eu me sinto em casa aqui. Minha família tem raízes em Sena Madureira. Estou feliz demais com todo esse carinho e com a adesão das pessoas à nossa caminhada de trabalho, esperança e mudança para o Acre”, afirmou.

Alan também lembrou sua atuação parlamentar em favor do município e criticou a situação do Hospital João Câncio Fernandes.

“Já temos trabalhado muito por Sena Madureira. Infelizmente, boa parte dos recursos que enviamos não virou benefício real por causa da corrupção. É o que vemos no Hospital João Câncio: apenas uma parte da obra foi entregue, a ampliação está parada e a estrutura já está rachando, apodrecendo. Olha a ponte que caiu em menos de 3 anos. É muito descaso. O nosso povo não merece isso. Vamos juntos, mudar o Acre”, declarou.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Ascom