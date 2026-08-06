Marília Tavares é a atração principal do Purus Fest, em Manoel Urbano

A apresentação marcará o encerramento da programação do Purus Fest

Além da apresentação da cantora, o Purus Fest contará com diversas atrações culturais | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Manoel Urbano confirmou a cantora Marília Tavares como a principal atração do Purus Fest 2026. O show será realizado no dia 16 de agosto, na Praça Central do município, com entrada gratuita para toda a população.

A apresentação marcará o encerramento da programação do Purus Fest, evento que acontece paralelamente ao Festival de Praia 2026 e promete reunir um grande público da cidade e de municípios vizinhos.

Conhecida por seus sucessos no cenário da música sertaneja, Marília Tavares deve levar milhares de pessoas à Praça Central para uma noite de muita música e animação. A expectativa da organização é de que o show seja um dos pontos altos da programação festiva deste ano.

Além da apresentação da cantora, o Purus Fest contará com diversas atrações culturais, esportivas e de lazer, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e proporcionando entretenimento gratuito para moradores e visitantes.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet