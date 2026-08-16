Menino “denuncia” o próprio tio e relato inusitado diverte a internet

Vídeo arrancou risadas dos seguidores/Foto: Reprodução

Uma denúncia entre crianças terminou em uma divertida “ocorrência policial” e arrancou risadas nas redes sociais. Em um vídeo publicado pelo policial militar e educador musical Guilherme Toledo, um menino procura a polícia para contar que foi empurrado pelo próprio tio — que, para surpresa dos internautas, é praticamente da mesma idade do sobrinho.

Nas imagens, o menino relata o episódio ao policial com toda a seriedade exigida pelo caso. Pouco depois, o suposto agressor aparece ao lado dele, com uma expressão preocupada, enquanto os adultos tentam entender o que aconteceu.

A pouca diferença de idade entre tio e sobrinho tornou a situação ainda mais engraçada. Enquanto um fazia a denúncia, o outro parecia acompanhar atentamente o possível desenrolar da investigação.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão, e os seguidores passaram a brincar com a possibilidade de o pequeno tio ser responsabilizado pelo “crime”.

“O tio se cagando de medo de ir preso”, comentou uma pessoa.

Outra já calculou a possível “pena”: “Segundo o Código Penal, esse aí vai pegar de um a dois dias sem poder jogar Roblox”.

“Vão matar o tio do coração”, escreveu mais uma seguidora diante da expressão preocupada da criança.

Também houve quem cobrasse todos os lados da história: “Queria o depoimento do tio para saber o que levou ele a agir assim”.

“Eu acho que ele já se arrependeu”, avaliou outro internauta.

A preocupação com a defesa do pequeno “acusado” também apareceu entre as reações: “Tem que arrumar logo um bom advogado para esse tio”.

Entre denúncia, investigação e uma possível suspensão do Roblox, o caso terminou sem prisão, mas com o público aguardando a versão do tio para saber se houve empurrão ou apenas mais um desentendimento entre crianças.