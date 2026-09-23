23/09/2026
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Motorista é preso com 200 kg de cocaína e skunk em fiscalização no Acre

Cerca de 200 kg de drogas estavam escondidos em uma carreta de combustível

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Motorista é preso com 200 kg de cocaína e skunk em fiscalização no Acre
GEFRON apreende cerca de 200 kg de cocaína e skunk escondidos em carreta de combustível no Acre

Uma ação do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), em conjunto com a Polícia Federal e o 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), realizada na manhã desta quarta-feira (23), resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de drogas no Acre. A ocorrência foi registrada no Posto de Fiscalização localizado no município de Senador Guiomard.

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Segundo as informações iniciais, os agentes localizaram uma grande quantidade de cloridrato de cocaína e skunk escondida em uma carreta utilizada para o transporte de combustível.

De acordo com o GEFRON, o veículo estaria ligado ao Posto de Gasolina XIS, em Brasiléia, e era conduzido por um motorista que foi detido durante a fiscalização.

Após a apreensão, o condutor foi encaminhado e apresentado à Polícia Federal, em Rio Branco, onde deverá prestar esclarecimentos e permanecer à disposição das autoridades responsáveis pelo caso.

A ocorrência segue em andamento, e os órgãos de segurança devem divulgar posteriormente mais detalhes sobre a quantidade exata dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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