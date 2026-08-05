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Na Expoacre, Alysson entrega 100 cestas básicas a famílias atendidas por CRAS

Famílias cadastradas nos CRAS recebem cestas básicas e Kits Verde durante programação

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Na Expoacre, Alysson entrega 100 cestas básicas a famílias atendidas por CRAS
Cerca de 100 cestas básicas foram destinadas a famílias acompanhadas pelos CRAS São Francisco e Cidade Nova/Foto: ContilNet

No Complexo da Prefeitura de Rio Branco na Expoacre 2026, o prefeito da capital, Alysson Bestene, entregou cerca de 100 cestas básicas destinadas às famílias acompanhadas pelo CRAS São Francisco e pelo CRAS Cidade Nova.

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A entrega, realizada nesta quarta-feira (5), também contou com 50 Kits Verde, por meio de parceria com a cooperativa e o Restaurante Popular.

Prefeito Alysson Bestene participa da entrega de cestas básicas e Kits Verde/Foto: ContilNet

Cerca de 100 cestas básicas foram destinadas a famílias acompanhadas pelos CRAS São Francisco e Cidade Nova/Foto: ContilNet“Aqui é uma ação e uma demonstração de que política pública não se faz só. Diante da política de segurança alimentar que a gente já desenvolve através da Secretaria de Assistência Social, principalmente para as famílias com vulnerabilidade alimentar, diante desses cadastros, através dos CRAS, a gente agora em parceria com a Associação Andiroba está podendo proporcionar essas cestas básicas”, disse o prefeito.

Primeira-dama Roberta Lins, secretário Ivan Ferreira e representantes da Associação Andiroba acompanharam a entrega dos alimentos/Foto: ContilNet

Alysson esteve acompanhado da primeira-dama Roberta Lins, do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, e de representantes da Associação Andiroba, parceira da ação.

Famílias receberam cestas básicas durante ação promovida pela Prefeitura de Rio Branco/Foto: ContilNet

De acordo com Alysson, a doação é da Associação Andiroba.

“A gente, com os nossos kits verdes que vem da Secretaria de Agricultura, com a parte das frutas, das hortaliças, a gente também soma essa força e distribui esses alimentos para essas famílias que precisam, que necessitam, que estão no nosso cadastro e hoje a gente fez esse evento aqui, que é justamente nessa região, tem no CRAS São Francisco e também aqui no CRAS da Regional do Santa Helena, para também ajudar essas famílias aqui dessa região”, explicou.

Momento de oração/Foto: ContilNet

Alysson ressaltou que a Prefeitura tem buscado assistir a população de Rio Branco.

Entrega de alimentos integra as ações de segurança alimentar desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com instituições/Foto: ContilNet

“Principalmente aqueles que mais precisam, fazendo com que essas políticas públicas cheguem de fato à população e àqueles que mais precisam, seja na Prefeitura, nas ruas, no campo, nos ramais, a gente tem buscado chegar mais próximo da população de Rio Branco”, destacou.

Ação contou com a distribuição de 50 Kits Verde, em parceria com a Associação Andiroba e o Restaurante Popular/Foto: ContilNet

O momento também contou com uma oração do padre Manoel Costa, que participou de reunião com o prefeito minutos antes do evento.

Momento de oração/Foto: ContilNet

Veja o vídeo:

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