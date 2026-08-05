Cerca de 100 cestas básicas foram destinadas a famílias acompanhadas pelos CRAS São Francisco e Cidade Nova/Foto: ContilNet

No Complexo da Prefeitura de Rio Branco na Expoacre 2026, o prefeito da capital, Alysson Bestene, entregou cerca de 100 cestas básicas destinadas às famílias acompanhadas pelo CRAS São Francisco e pelo CRAS Cidade Nova.

A entrega, realizada nesta quarta-feira (5), também contou com 50 Kits Verde, por meio de parceria com a cooperativa e o Restaurante Popular.

Cerca de 100 cestas básicas foram destinadas a famílias acompanhadas pelos CRAS São Francisco e Cidade Nova/Foto: ContilNet“Aqui é uma ação e uma demonstração de que política pública não se faz só. Diante da política de segurança alimentar que a gente já desenvolve através da Secretaria de Assistência Social, principalmente para as famílias com vulnerabilidade alimentar, diante desses cadastros, através dos CRAS, a gente agora em parceria com a Associação Andiroba está podendo proporcionar essas cestas básicas”, disse o prefeito.

Alysson esteve acompanhado da primeira-dama Roberta Lins, do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, e de representantes da Associação Andiroba, parceira da ação.

De acordo com Alysson, a doação é da Associação Andiroba.

“A gente, com os nossos kits verdes que vem da Secretaria de Agricultura, com a parte das frutas, das hortaliças, a gente também soma essa força e distribui esses alimentos para essas famílias que precisam, que necessitam, que estão no nosso cadastro e hoje a gente fez esse evento aqui, que é justamente nessa região, tem no CRAS São Francisco e também aqui no CRAS da Regional do Santa Helena, para também ajudar essas famílias aqui dessa região”, explicou.

Alysson ressaltou que a Prefeitura tem buscado assistir a população de Rio Branco.

“Principalmente aqueles que mais precisam, fazendo com que essas políticas públicas cheguem de fato à população e àqueles que mais precisam, seja na Prefeitura, nas ruas, no campo, nos ramais, a gente tem buscado chegar mais próximo da população de Rio Branco”, destacou.

O momento também contou com uma oração do padre Manoel Costa, que participou de reunião com o prefeito minutos antes do evento.

Veja o vídeo: