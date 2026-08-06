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Na Expoacre, Via Verde Shopping reforça papel na economia do Acre

Empreendimento destaca sua contribuição para o desenvolvimento do estado ao conectar grandes marcas

Por Redação ContilNet
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Na Expoacre, Via Verde Shopping reforça papel na economia do Acre
Victor Carneiro destacou a contribuição do empreendimento para o fortalecimento do comércio. — Foto: Reprodução

Durante uma rodada de entrevistas concedidas na Expoacre, o gerente financeiro comercial e superintendente interino do Via Verde Shopping, Victor Carneiro, destacou a contribuição do empreendimento para o fortalecimento do comércio, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico do Acre.

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Segundo ele, o Via Verde Shopping consolidou-se como o maior polo varejista do estado, aproximando grandes marcas nacionais dos consumidores acreanos, estimulando novos investimentos e fortalecendo o comércio local.

Entre os temas abordados, Victor Carneiro antecipou que uma grande novidade está a caminho do Via Verde Shopping. Sem revelar detalhes, destacou que o empreendimento está trazendo para o Acre uma das marcas mais aguardadas pela população, reafirmando seu compromisso em oferecer novas experiências aos clientes, fortalecer o varejo e impulsionar o desenvolvimento econômico do estado.

O superintendente interino também destacou o calendário de atrações preparado para os próximos meses, com eventos temáticos, experiências licenciadas e novidades voltadas para toda a família, como o TorresmoFest, a programação dos Smurfs e outras ações que fortalecem o shopping como referência em lazer, entretenimento e convivência.

“A Expoacre movimenta a economia do nosso estado, e o Via Verde Shopping tem orgulho de contribuir com esse desenvolvimento. Somos mais do que um centro de compras: geramos empregos, movimentamos negócios e fortalecemos a confiança das empresas que investem no Acre”, afirmou Victor Carneiro.

Ele reforçou que o compromisso do empreendimento é continuar atraindo investimentos, fortalecendo o ambiente de negócios e contribuindo para o crescimento econômico do estado.

Sobre o Via Verde Shopping
Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne operações de varejo, gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações
Instagram: @viaverdeshop
Site:www.viaverdeshopping.com.br

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