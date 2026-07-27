Segundo ela, o ex-companheiro teria entrado à força em sua casa, destruído diversos objetos e cometido agressões

Relato foi publicado nas redes sociais/Foto: Reprodução

A influenciadora digital Tônia Silva utilizou suas redes sociais para relatar um episódio de violência ocorrido na tarde deste domingo (26), em Sena Madureira. Segundo ela, o ex-companheiro teria entrado à força em sua casa, destruído diversos objetos e cometido agressões físicas durante a confusão.

Em publicação compartilhada com seus seguidores, Tônia informou que o suspeito, identificado como Cilomar Silva, chegou ao imóvel supostamente sob efeito de bebida alcoólica. Conforme o relato, ele danificou o portão de entrada e passou a quebrar móveis e utensílios que estavam no interior da residência.

A influenciadora contou ainda que tentou evitar que outros bens fossem destruídos, momento em que teria sido empurrada e caiu ao chão. Ela afirmou ter vivido momentos de tensão e, diante da situação, acionou imediatamente a Polícia Militar.

Policiais militares foram deslocados até o endereço e encontraram o suspeito no local. Informações obtidas apontam que o homem apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessária a intervenção dos agentes para contê-lo e realizar sua prisão.

Após a detenção, Cilomar Silva foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha e inclui, preliminarmente, acusações relacionadas à violência doméstica, ameaça e danos ao patrimônio.

Conhecida no município e nas redes sociais, Tônia Silva possui uma expressiva audiência na internet, onde publica conteúdos voltados ao cotidiano e mantém interação frequente com milhares de seguidores.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. Até o fechamento desta reportagem, a defesa do acusado não havia apresentado manifestação sobre os fatos. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.