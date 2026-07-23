Na tentativa de acelerar o tratamento, Eudes tem percorrido municípios acreanos em busca de apoio da população

Morador de Boca do Acre (AM), o trabalhador Eudes Lima de Sales está mobilizando uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados à cirurgia neurológica de seu filho, Eduardo. Há cerca de dois anos, o menino foi atropelado por uma motocicleta e sofreu graves lesões na cabeça. Desde então, a família enfrenta uma intensa luta pela recuperação da criança.

Para ajudar no tratamento, Eudes disponibilizou a chave Pix 644.915.102-10 (Eudes Lima de Sales). Segundo a família, o procedimento na rede particular está orçado em aproximadamente R$ 100 mil, valor considerado impossível de ser custeado apenas com os recursos da família.

Após o acidente, Eduardo permaneceu internado por vários meses em Rio Branco. Apesar de ter recebido alta hospitalar, o garoto ainda convive com as sequelas deixadas pelo traumatismo craniano e não consegue levar uma vida normal. A cirurgia foi indicada e está cadastrada para ser realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas, até o momento, a família afirma que não recebeu qualquer convocação para a realização do procedimento.

Na tentativa de acelerar o tratamento, Eudes tem percorrido municípios acreanos em busca de apoio da população, empresários e autoridades. O objetivo é arrecadar o valor necessário para realizar a cirurgia na rede privada, considerada pela família como a principal esperança para melhorar a qualidade de vida de Eduardo.

“Meu filho era uma criança saudável, brincava, corria e tinha uma vida normal. Depois do acidente, tudo mudou. Há dois anos, ele luta pela própria vida. Já teve convulsões por falta de medicamentos e também pela dificuldade de conseguir acompanhamento contínuo com um neurologista. Nós acreditamos que somente essa cirurgia poderá devolver a ele a chance de voltar a ter uma vida normal. Como pai, não vou desistir do meu filho”, desabafou Eudes Lima de Sales.

Além do custo da cirurgia, a família também enfrenta despesas frequentes com medicamentos, alimentação, transporte e consultas médicas, o que tem agravado ainda mais a situação financeira.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) em busca de informações sobre o andamento do caso e uma possível previsão para a realização da cirurgia pelo SUS, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação da secretaria.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet