Nova massa de ar polar deve provocar friagem nos próximos dias, com queda acentuada nas temperaturas em várias regiões do estado

Nova friagem deve derrubar as temperaturas no Acre ao longo desta semana/Foto: ContilNet

Os acreanos devem se preparar para mais uma mudança no tempo. Uma nova massa de ar polar começa a avançar sobre o estado na sexta-feira (3) e dará origem à quarta friagem de 2026, com previsão de queda acentuada nas temperaturas e mínimas que podem chegar a 13°C em algumas regiões.

De acordo com o pesquisador meteorológico Davi Friale, os primeiros ventos associados ao fenômeno devem começar a soprar ainda na noite de quinta-feira (2). A expectativa é que o frio se intensifique ao longo do fim de semana, proporcionando noites e madrugadas mais geladas, principalmente em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira.

Além da redução das temperaturas, a chegada do ar polar deve provocar ventos mais intensos, sensação térmica mais baixa e mudanças nas condições do tempo em diversas regiões acreanas. O fenômeno é típico do inverno amazônico, quando massas de ar frio conseguem avançar até o sul da Amazônia.

Segundo Friale, esta será a quarta friagem registrada no Acre em 2026, reforçando um inverno marcado por sucessivas incursões de ar polar. A orientação é para que a população, especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, redobre os cuidados diante da queda brusca das temperaturas.

A previsão completa, com os municípios mais afetados e a evolução da friagem, pode ser acompanhada nas atualizações divulgadas pelo portal do meteorologista Davi Friale.