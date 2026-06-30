Os acreanos devem se preparar para mais uma mudança no tempo. Uma nova massa de ar polar começa a avançar sobre o estado na sexta-feira (3) e dará origem à quarta friagem de 2026, com previsão de queda acentuada nas temperaturas e mínimas que podem chegar a 13°C em algumas regiões.
De acordo com o pesquisador meteorológico Davi Friale, os primeiros ventos associados ao fenômeno devem começar a soprar ainda na noite de quinta-feira (2). A expectativa é que o frio se intensifique ao longo do fim de semana, proporcionando noites e madrugadas mais geladas, principalmente em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira.
Além da redução das temperaturas, a chegada do ar polar deve provocar ventos mais intensos, sensação térmica mais baixa e mudanças nas condições do tempo em diversas regiões acreanas. O fenômeno é típico do inverno amazônico, quando massas de ar frio conseguem avançar até o sul da Amazônia.
Segundo Friale, esta será a quarta friagem registrada no Acre em 2026, reforçando um inverno marcado por sucessivas incursões de ar polar. A orientação é para que a população, especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, redobre os cuidados diante da queda brusca das temperaturas.
A previsão completa, com os municípios mais afetados e a evolução da friagem, pode ser acompanhada nas atualizações divulgadas pelo portal do meteorologista Davi Friale.