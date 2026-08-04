Padre Fábio de Melo faz show nesta terça na Expoacre; veja programação

O ContilNet transmite ao vivo toda a programação da noite

Padre Fábio de Melo agita a noite na Expoacre | Foto: Reprodução

A terceira noite da Expoacre 2026 promete reunir milhares de pessoas no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O destaque da programação desta terça-feira (4) é o show do Padre Fábio de Melo, marcado para as 21h.

Além da apresentação religiosa, os visitantes poderão acompanhar as tradicionais provas de rodeio, que começam às 20h, e aproveitar os palcos alternativos espalhados pelo parque. Os estandes abrem às 18h e seguem funcionando até a meia-noite, enquanto toda a programação da feira será encerrada às 3h da madrugada.

Quem não conseguir ir ao evento poderá acompanhar tudo sem sair de casa. O ContilNet transmite ao vivo toda a programação da noite em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco.

A cobertura será comandada pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante, que receberão convidados para comentar os principais acontecimentos da feira e mostrar os bastidores do evento.

A transmissão estará disponível no canal do ContilNet no YouTube e também na TV Rio Branco, pelo canal 8.1. Além da live, o portal fará cobertura em tempo real com notícias, fotos, vídeos e os principais destaques da Expoacre em seu site e nas redes sociais.

Confira a programação desta terça-feira (4):