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Padre Fábio de Melo faz show nesta terça na Expoacre; veja programação

O ContilNet transmite ao vivo toda a programação da noite

Por Suene Almeida, ContilNet
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Padre Fábio de Melo agita a noite na Expoacre | Foto: Reprodução
Padre Fábio de Melo agita a noite na Expoacre | Foto: Reprodução

A terceira noite da Expoacre 2026 promete reunir milhares de pessoas no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O destaque da programação desta terça-feira (4) é o show do Padre Fábio de Melo, marcado para as 21h.

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Além da apresentação religiosa, os visitantes poderão acompanhar as tradicionais provas de rodeio, que começam às 20h, e aproveitar os palcos alternativos espalhados pelo parque. Os estandes abrem às 18h e seguem funcionando até a meia-noite, enquanto toda a programação da feira será encerrada às 3h da madrugada.

Quem não conseguir ir ao evento poderá acompanhar tudo sem sair de casa. O ContilNet transmite ao vivo toda a programação da noite em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco.

A cobertura será comandada pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante, que receberão convidados para comentar os principais acontecimentos da feira e mostrar os bastidores do evento.

A transmissão estará disponível no canal do ContilNet no YouTube e também na TV Rio Branco, pelo canal 8.1. Além da live, o portal fará cobertura em tempo real com notícias, fotos, vídeos e os principais destaques da Expoacre em seu site e nas redes sociais.

Confira a programação desta terça-feira (4):

  • 18h: abertura dos estandes;
  • 20h: provas de rodeio;
  • 21h: show católico com Padre Fábio de Melo;
  • 0h: fechamento dos estandes;
  • 3h: encerramento das atividades.
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