Influenciador acreano que viralizou nas redes estará no espaço do ContilNet

Com 285 mil seguidores no Instagram, Victor conquistou espaço nas redes sociais ao unir humor, dança e referências ao cotidiano acreano. — Foto: Reprodução

O influenciador acreano Vitor Macário, conhecido nas redes sociais pelo fenômeno “Passinho do Jamal”, será uma das atrações do estande do ContilNet na Expoacre 2026, nesta quinta-feira (6). O criador de conteúdo, que recentemente ganhou projeção internacional após chamar a atenção do perfil oficial do Chelsea, da Inglaterra, participará de um encontro com o público durante a programação da feira.

Com 285 mil seguidores no Instagram, Vitor conquistou espaço nas redes sociais ao unir humor, dança e referências ao cotidiano acreano. O sucesso dos vídeos ultrapassou as fronteiras do estado e chegou ao cenário internacional quando o Chelsea entrou na brincadeira criada pelo influenciador e publicou a frase “Farmei aura no pique”, popularizada por ele.

Nos vídeos, Victor costuma transformar ruas, praças e outros cenários de Rio Branco em palco para coreografias e esquetes de humor, reforçando a identidade regional e aproximando o público. A combinação entre autenticidade, linguagem leve e domínio das tendências das redes sociais fez com que seus conteúdos alcançassem milhões de visualizações.

Quem visitar o estande do ContilNet nesta quinta-feira terá a oportunidade de conhecer o criador de conteúdo de perto, registrar fotos, acompanhar sua participação especial e conferir toda a cobertura da maior feira de negócios e entretenimento do Acre.

VÍDEO: