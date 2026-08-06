07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Vitor Macário é presença VIP no estande do ContilNet na Expoacre

Influenciador acreano que viralizou nas redes estará no espaço do ContilNet

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Vitor Macário é presença VIP no estande do ContilNet na Expoacre
Com 285 mil seguidores no Instagram, Victor conquistou espaço nas redes sociais ao unir humor, dança e referências ao cotidiano acreano. — Foto: Reprodução

O influenciador acreano Vitor Macário, conhecido nas redes sociais pelo fenômeno “Passinho do Jamal”, será uma das atrações do estande do ContilNet na Expoacre 2026, nesta quinta-feira (6). O criador de conteúdo, que recentemente ganhou projeção internacional após chamar a atenção do perfil oficial do Chelsea, da Inglaterra, participará de um encontro com o público durante a programação da feira.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Com 285 mil seguidores no Instagram, Vitor conquistou espaço nas redes sociais ao unir humor, dança e referências ao cotidiano acreano. O sucesso dos vídeos ultrapassou as fronteiras do estado e chegou ao cenário internacional quando o Chelsea entrou na brincadeira criada pelo influenciador e publicou a frase “Farmei aura no pique”, popularizada por ele.

Nos vídeos, Victor costuma transformar ruas, praças e outros cenários de Rio Branco em palco para coreografias e esquetes de humor, reforçando a identidade regional e aproximando o público. A combinação entre autenticidade, linguagem leve e domínio das tendências das redes sociais fez com que seus conteúdos alcançassem milhões de visualizações.

Quem visitar o estande do ContilNet nesta quinta-feira terá a oportunidade de conhecer o criador de conteúdo de perto, registrar fotos, acompanhar sua participação especial e conferir toda a cobertura da maior feira de negócios e entretenimento do Acre.

VÍDEO:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.