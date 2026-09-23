A dinâmica do caso passou a ser apurada pelas autoridades diante dos ferimentos apresentados pela vítima

Momento do socorro médico/Foto: ContilNet

O pedreiro C.E.S.S., de 19 anos, ficou gravemente ferido após ser brutalmente agredido enquanto trabalhava na construção de uma residência, na tarde desta quarta-feira (23), no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o jovem é morador do bairro Belo Jardim e estava trabalhando normalmente no imóvel quando teria sido surpreendido por integrantes de uma organização criminosa. Ainda conforme o relato, os suspeitos retiraram o trabalhador de dentro da residência e o levaram para a rua, onde iniciaram as agressões.

A violência deixou C.E.S.S. com ferimentos considerados gravíssimos. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), uma laceração grave na região da base do crânio e diversos hematomas espalhados pelo corpo. Após ser espancado, o jovem ficou desacordado no local.

Moradores da região encontraram o trabalhador ferido e, diante da gravidade da situação, colocaram a vítima em um veículo particular e a levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo.

Após dar entrada na unidade de saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A equipe da Unidade de Suporte Avançado 02 realizou o atendimento e, devido à gravidade dos ferimentos, C.E.S.S. precisou ser entubado ainda na UPA antes de ser encaminhado para atendimento hospitalar.

Policiais militares do 2º Batalhão foram acionados após a entrada do jovem na unidade de saúde. Equipes da Polícia Civil da 2ª Regional também estiveram no local para acompanhar o caso e buscar informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da agressão.

Uma segunda versão apresentada inicialmente apontava que o jovem teria caído de um andaime enquanto trabalhava na construção. No entanto, a dinâmica do caso passou a ser apurada pelas autoridades diante dos ferimentos apresentados pela vítima e dos relatos colhidos no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil da 2ª Regional de Rio Branco, que deverá apurar o que aconteceu, identificar os responsáveis e esclarecer a motivação da agressão.