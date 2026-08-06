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Portões abertos! Fãs correm e ficam perto do palco para show de Ana Castela

A boiadeira é a grande atração desta quinta-feira (05)

Por Redação ContilNetAtualizado
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Portões abertos! Fãs correm e ficam perto do palco para show de Ana Castela
Brunalice Souza, de 9 anos/Foto: ContilNet

Os portões para o show de Ana Castela nesta quinta-feira (06), na Expoacre 2026, já foram abertos e o público, majoritariamente infantil, correu para ficar perto do palco da boiadeira.

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A pequena Brunalice Souza, de 9 anos, chamou a atenção ao revelar que acompanha a carreira da cantora há muito tempo.

Público aguarda início do show/Foto: ContilNet

“Acompanho há cerca de sete anos”, contou a menina, demonstrando que cresceu ouvindo os sucessos do fenômeno sertanejo.

Antes de seguir com a família em direção à frente do palco para garantir o melhor lugar, Brunalice fez questão de deixar um recado carinhoso para a cantora.

“Olá, Ana Castela! Sou sua grande fã e tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente”, declarou a garota.

Veja o vídeo:


 

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