Os portões para o show de Ana Castela nesta quinta-feira (06), na Expoacre 2026, já foram abertos e o público, majoritariamente infantil, correu para ficar perto do palco da boiadeira.
A pequena Brunalice Souza, de 9 anos, chamou a atenção ao revelar que acompanha a carreira da cantora há muito tempo.
“Acompanho há cerca de sete anos”, contou a menina, demonstrando que cresceu ouvindo os sucessos do fenômeno sertanejo.
Antes de seguir com a família em direção à frente do palco para garantir o melhor lugar, Brunalice fez questão de deixar um recado carinhoso para a cantora.
“Olá, Ana Castela! Sou sua grande fã e tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente”, declarou a garota.
Veja o vídeo: