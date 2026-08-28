Prefeitura estuda pavimento em concreto para áreas que alagam, diz Alysson

O prefeito afirmou que a possibilidade ainda está em fase de estudo

A administração municipal também estuda uma nova alternativa para algumas regiões da capital | Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco prepara novas frentes de pavimentação em diferentes bairros da capital, com previsão de investimentos em ruas que devem receber pavimento cerâmico e estudos para a implantação de concreto armado em áreas mais afetadas por alagamentos.

Durante agenda nesta sexta-feira (28), o prefeito Alysson Bestene afirmou que o município pretende ampliar as alternativas utilizadas na recuperação e pavimentação das vias, levando em consideração as características de cada região.

Segundo ele, sete ruas do bairro Caladinho, que nunca haviam recebido pavimentação, foram contempladas com pavimento cerâmico e devem ser entregues em breve. As intervenções também incluíram ações de abastecimento de água para 600 residências.

“Já já a gente vai estar entregando. Foram feitas sete ruas lá no Caladinho, que nunca tiveram pavimento. Foram feitas todas de pavimento cerâmico, além da água em 600 casas que a gente distribuiu”, afirmou.

Alysson Bestene disse ainda que a Prefeitura já prepara novas obras de pavimentação cerâmica no bairro Canaã e em outras regiões de Rio Branco.

Além das obras já planejadas, o prefeito afirmou que uma nova licitação do programa Prefeitura nas Ruas prevê 50 quilômetros de pavimentação cerâmica.

A administração municipal também estuda uma nova alternativa para algumas regiões da capital: a utilização de pavimentação em concreto armado, especialmente em áreas que enfrentam alagamentos frequentes.

Segundo Alysson, a proposta surgiu após a observação de experiências adotadas em outras cidades da região amazônica, onde o concreto é utilizado em locais sujeitos a fortes chuvas e enchentes.

“Além da pavimentação asfáltica e da pavimentação cerâmica, a gente também está estudando a pavimentação de concreto armado. Em alguns locais, em áreas que alagam, a gente tem visto isso em outras regiões da Amazônia, especialmente no Amazonas, onde muitos municípios utilizam esse tipo de pavimentação por conta das chuvas e das enchentes, e tem dado resultado”, declarou.

O prefeito afirmou que a possibilidade ainda está em fase de estudo, mas a intenção é avaliar a implantação do pavimento de concreto em pontos de Rio Branco que sofrem constantemente com alagamentos.

Com isso, a Prefeitura pretende combinar diferentes tipos de pavimentação, como asfalto, cerâmica e concreto, de acordo com as necessidades e condições de cada região da capital.