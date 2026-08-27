27/08/2026
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Quaest: Gladson e Bittar lideram disputa pelo Senado; Jorge e Mara empatam

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da Globo no Acre

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Quaest: Gladson e Bittar lideram disputa pelo Senado; Jorge e Mara empatam
Oito nomes disputam duas vagas no Acre/Foto: Reprodução

A primeira pesquisa Quaest sobre intenções de votos dos acreanos para o Senado Federal nas eleições de 2026 foi divulgada nesta quinta-feira (27). De acordo com a pesquisa, o ex-governador Gladson Camelí (PP) aparece com 19%, já o senador Marcio Bittar, com 14%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, os dois aparecem tecnicamente empatados.

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A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da Globo no Acre, que divulgou os números durante o Jornal do Acre 2ª edição. Este é o primeiro levantamento da Quaest sobre a corrida eleitoral no Estado divulgado pela emissora neste ano.

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A pesquisa aponta, ainda, que candidato Jorge Viana (PT) tem 12% das intenções de voto, assim como Mara Rocha (Republicanos), que também tem 12%.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Fonte: Quaest

O senador Petecão (PSD) aparece com 8%, tecnicamente empatado com Eduardo Velloso (Solidariedade), que aparece com 5%. Os candidatos Dr. Junior Feitosa (DC) e Professor Inacio Moreira (PSOL) aparecem com 1%.

Fonte: Quaest

A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de agosto. O número de registro no TSE é AC-09106/2026.

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