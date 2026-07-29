No Acre, quase 700 moradias serão sorteadas nesta semana; saiba mais

Unidades ficam no Calafate e Cidade do Povo/Foto: Reprodução

A expectativa de milhares de famílias acreanas será colocada à prova nesta semana. Com 36.819 inscritos aptos a participar da seleção, o governo do Acre realiza, nestas quinta-feira (30) e sexta-feira (31), das 8 horas às 12 horas, no auditório do Deracre, o sorteio que vai definir quem terá direito às 692 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida em Rio Branco.

O processo envolve unidades localizadas na Cidade do Povo – Lotes C e D, com 500 casas, e no empreendimento Calafate – Cidade Alta, com 192 apartamentos.

O ContilNet conversou com a secretária de Estado de Habitação e Urbanismo, Samílca França, que explica que o sorteio representa uma etapa importante para garantir que as moradias sejam destinadas às famílias que atendem aos critérios do programa.

“A realização do sorteio de 692 unidades habitacionais representa um marco importante para a política habitacional do Governo do Acre. Mais do que números, essas moradias significam dignidade, segurança, estabilidade e oportunidade de recomeço para centenas de famílias acreanas”, afirmou.

Segundo a secretária, o processo será conduzido com transparência e acompanhamento das etapas previstas pelo programa.

“O processo de sorteio, conduzido com transparência, controle social e acompanhamento institucional, reforça a responsabilidade do Governo em assegurar que as unidades sejam destinadas de forma justa e democrática às famílias que realmente atendem aos critérios do programa”, destacou.

Entrega está prevista para fevereiro de 2027

Apesar do sorteio, as famílias contempladas ainda passarão por uma série de etapas antes de receberem as chaves. De acordo com a Sehurb , a definição dos beneficiários ocorre quando as obras atingem aproximadamente 50% de execução, seguindo as regras estabelecidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Após o sorteio, será realizado o acompanhamento social das famílias, com visitas domiciliares e análise da documentação. A Caixa Econômica Federal também fará a avaliação dos documentos e o enquadramento dos contemplados nas exigências do programa.

“Após o sorteio, inicia-se uma série de etapas indispensáveis para garantir a segurança jurídica e a correta destinação das moradias”, explicou Samílca.

A secretária reforçou que somente após a conclusão de todos os procedimentos técnicos, sociais e burocráticos será possível confirmar oficialmente a entrega. “Somente após a conclusão de todos os trâmites técnicos, sociais e burocráticos será possível definir a data de entrega das unidades”, disse.

Considerando o cronograma atual das obras e o cumprimento das exigências do programa, a previsão da Sehurb é que as moradias sejam entregues até fevereiro de 2027.

Moradias representam redução do déficit habitacional

Para Samílca França, o investimento vai além da construção de imóveis e representa uma ação de inclusão social.

“Esse investimento demonstra o compromisso da gestão estadual em reduzir o déficit habitacional, promover inclusão social e garantir o direito fundamental à moradia, especialmente para famílias em situação de maior vulnerabilidade”, afirmou.

A secretária também destacou que a política habitacional tem impacto direto em outras áreas da vida da população.

“A habitação é uma das principais portas de entrada para a melhoria da qualidade de vida, pois impacta diretamente áreas como saúde, educação, segurança e desenvolvimento social”, ressaltou.

Segundo ela, o momento simboliza uma oportunidade de transformação para as famílias que aguardam pelo acesso à moradia. “Esse sorteio simboliza um avanço concreto na construção de um Acre mais justo, humano e com mais oportunidades para sua população”, declarou.

Como acompanhar

A população inscrita e demais interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio pelos veículos de imprensa presentes no local. A iniciativa, segundo a Sehurb, busca garantir publicidade e transparência em todas as etapas do processo.

As 692 unidades estão distribuídas da seguinte forma:

Cidade do Povo – Lote C: 250 casas;

Cidade do Povo – Lote D: 250 casas;

Calafate – Cidade Alta: 192 apartamentos.