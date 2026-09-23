Pipi não esconde que gosta de uma boa discussão. Política, principalmente, parece ser seu combustível

Pipi é moradora de Sena Madureira/Foto: Reprodução

Quem conhece Dileide Silva Cidrão? Talvez pouca gente saiba responder. Agora, se a pergunta for quem conhece a Pipi, aquela figura onipresente nos grupos de WhatsApp, principalmente nos de Sena Madureira, certamente aparecerá uma fila de gente com histórias para contar.

Pipi é daquelas personagens que dispensam apresentação. Dona do famoso PipiZap, grupo conhecido pelas discussões políticas e pelas opiniões sem freio, ela virou uma espécie de celebridade dos grupos de WhatsApp do Vale do Iaco.

Nesta terça-feira (22), fomos conversar com Dileide para descobrir quem é a mulher por trás da personagem que tanta gente conhece, e, pelo visto, algumas pessoas também temem.

Moradora do bairro Ana Vieira, onde vive com o marido, Dileide é mãe de cinco filhos e, segundo ela mesma, futura dona de oito gatos. Mas se existe uma coisa que ocupa boa parte do seu dia, além da família e do trabalho, são os grupos de WhatsApp.

E não pense que ela entra apenas para dar bom-dia e mandar figurinha.

“Passo o dia todo nos grupos. Quando não estou trabalhando, saio de um e corro para o outro. Fico comentando e descendo o pau. Escreveu, não leu, o pau comeu”, conta, aos risos.

Pipi não esconde que gosta de uma boa discussão. Política, principalmente, parece ser seu combustível.

Ela acompanha as conversas, responde, provoca, rebate e, quando necessário, aumenta o tom. Tudo, segundo ela, com muita disposição para falar o que pensa.

“Tem gente aqui em Sena Madureira que a orelha é quente de tanto eu detonar”, brinca.

E é justamente essa sinceridade sem muita cerimônia que fez Dileide virar Pipi e Pipi virar Dileide. Nos grupos, quase ninguém lembra do nome de batismo. Basta aparecer aquele comentário mais ácido, aquela provocação política ou aquela resposta atravessada para todo mundo saber quem está do outro lado da tela.

Por trás da personagem irreverente existe uma mulher de família, trabalhadora, mãe de cinco filhos e apaixonada por seus gatos.

Mas existe também a Pipi, aquela que acorda, pega o celular e provavelmente já encontra uma discussão política acontecendo.

Se depender dela, a conversa não vai terminar tão cedo.

Porque, no universo de Pipi, uma coisa parece ser certa: entrou no grupo, escreveu e não leu, pode preparar o ouvido para ouvir poucas e boas.