Quem foi Avelino Chaves, o coronel que marcou a história de Sena Madureira

Coronel Avelino Chaves: a trajetória de um dos pioneiros que ajudaram a construir a história de Sena Madureira

A história de Sena Madureira está diretamente ligada aos homens que chegaram à região do rio Iaco durante o período de expansão da exploração da borracha na Amazônia. Entre essas figuras, destaca-se o Coronel Avelino de Medeiros Chaves, seringalista, comerciante e liderança política que exerceu forte influência na formação e no desenvolvimento econômico da região.

Nascido em 4 de novembro de 1875, no povoado Sítio do Meio, em Propriá, no estado de Sergipe, Avelino Chaves deixou sua terra natal ainda jovem. Aos 17 anos, mudou-se para Belém, no Pará, onde iniciou sua trajetória profissional no comércio. No final do século XIX, por volta de 1896 a 1898, chegou ao Acre e passou a atuar na exploração dos seringais do vale do rio Iaco.

Atuação nos seringais

Avelino Chaves tornou-se um dos nomes de destaque na exploração dos seringais do Alto Iaco. Entre os empreendimentos associados à sua trajetória está o Seringal Guanabara, que se tornou uma importante área de produção durante o período de expansão da economia da borracha.

Com o crescimento de seus negócios, o coronel também passou a atuar no transporte fluvial. Ele chegou a possuir embarcações a vapor, entre elas o Guanabara, utilizada na navegação pelos rios da região e autorizada pelo governo federal para realizar serviços de transporte entre Belém e o interior acreano.

Sua atuação ultrapassou os limites da atividade seringalista. Avelino Chaves também participou da vida política e administrativa do então Território Federal do Acre, defendendo interesses ligados à economia da borracha e ocupando funções públicas. Em 1916, chegou a exercer a função de substituto na prefeitura do departamento.

Uma figura ligada à formação de Sena Madureira

Durante os primeiros anos de formação de Sena Madureira, Avelino Chaves esteve entre as lideranças que participaram da dinâmica econômica e política do vale do Iaco. Sua influência esteve relacionada principalmente à atividade seringalista, ao comércio e à navegação, setores fundamentais para o desenvolvimento da região naquele período.

O coronel faleceu em 2 de junho de 1919, na cidade de San Sebastián, na Espanha, durante uma viagem pela Europa. Tinha 43 anos.

Mais de um século depois de sua morte, o nome de Avelino Chaves permanece presente no cotidiano de Sena Madureira. A principal avenida da cidade leva seu nome, Avenida Avelino Chaves, justamente onde está localizada a sede da Prefeitura Municipal.

A homenagem mantém viva a memória de uma das personalidades que fizeram parte dos primeiros capítulos da história econômica, política e social de Sena Madureira, município que nasceu e cresceu às margens do rio Iaco.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet