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Recol Veículos realiza Feirão dos Feirões com descontos de até R$ 40 mil

Clientes encontrarão descontos em carros 0KM

Por Redação ContilNet 17/07/2026 às 12:29
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Recol Veículos realiza Feirão dos Feirões com descontos de até R$ 40 mil
Feirão também conta com carros a pronta entrega, no modelo comprou, levou. — Foto: Reprodução

A Recol Veículos, concessionária Volkswagen, anuncia o Feirão dos Feirões, considerado pela loja como um dos maiores eventos de descontos já realizados na marca. A ação acontece nos dias 16, 17 e 18 de julho e reúne condições especiais em toda a linha de veículos novos.

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Durante os três dias de campanha, os clientes encontrarão descontos de até R$ 40 mil no carro 0KM, além de taxa zero em toda a linha, facilitando o financiamento para quem deseja trocar de carro sem pagar juros.

O feirão também conta com carros a pronta entrega, no modelo comprou, levou, permitindo que o cliente saia da concessionária já com o veículo novo, sem espera. Entre os modelos em destaque estão Nivus, Polo e Taos, disponíveis para test-drive e negociação imediata. Como diferencial da campanha, todo cliente que fechar negócio participa da Roleta de Prêmios, com brindes e vantagens extras para quem aproveitar as condições do feirão.

Segundo a Recol Veículos, a expectativa é de alta procura, já que ofertas com esse nível de desconto costumam se esgotar rapidamente. O Feirão dos Feirões acontece de 16 a 18 de julho, na Recol Veículos, unidade Volks Vale+ Não perca essa oportunidade!

Visite a Recol Veículos e garanta o seu carro novo com condições exclusivas antes que o estoque acabe. Consulte condições para oferta anunciada.

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