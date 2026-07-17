A Recol Veículos, concessionária Volkswagen, anuncia o Feirão dos Feirões, considerado pela loja como um dos maiores eventos de descontos já realizados na marca. A ação acontece nos dias 16, 17 e 18 de julho e reúne condições especiais em toda a linha de veículos novos.
Durante os três dias de campanha, os clientes encontrarão descontos de até R$ 40 mil no carro 0KM, além de taxa zero em toda a linha, facilitando o financiamento para quem deseja trocar de carro sem pagar juros.
O feirão também conta com carros a pronta entrega, no modelo comprou, levou, permitindo que o cliente saia da concessionária já com o veículo novo, sem espera. Entre os modelos em destaque estão Nivus, Polo e Taos, disponíveis para test-drive e negociação imediata. Como diferencial da campanha, todo cliente que fechar negócio participa da Roleta de Prêmios, com brindes e vantagens extras para quem aproveitar as condições do feirão.
Segundo a Recol Veículos, a expectativa é de alta procura, já que ofertas com esse nível de desconto costumam se esgotar rapidamente. O Feirão dos Feirões acontece de 16 a 18 de julho, na Recol Veículos, unidade Volks Vale+ Não perca essa oportunidade!
Visite a Recol Veículos e garanta o seu carro novo com condições exclusivas antes que o estoque acabe. Consulte condições para oferta anunciada.