Estande oferece uma experiência imersiva com um simulador de Fórmula 1

Roleta da Sorte Sem Fronteiras/Foto: ContilNet

O estande da Sem Fronteiras na Expoacre 2026 possui uma série de atrações, mas uma delas tem chamado a atenção do público: a Roleta da Sorte, que garante brindes na hora para quem participa da dinâmica promovida pela empresa.

Para concorrer, basta apontar a câmera do celular para o QR Code disponível no estande, seguir o perfil da Sem Fronteiras no Instagram e girar a roleta. Os participantes podem ganhar copos, bonés e chapéus personalizados da empresa.

Segundo a colaboradora Felícia, a participação é rápida e gratuita.

“Você vai escanear o QR Code, começar a seguir a empresa no Instagram e já pode girar a roleta para ganhar um presente.”

Além da ação promocional, o estande oferece uma experiência imersiva com um simulador de Fórmula 1, que coloca os visitantes na posição de um piloto, e um cachorro robô, que desperta a curiosidade de crianças e adultos durante a feira.

A Sem Fronteiras também está realizando atendimento ao público no local. Durante a Expoacre, clientes que desejarem trocar de provedor e migrar para a empresa podem aproveitar a instalação gratuita da internet, uma condição especial oferecida durante o evento.

Com entretenimento, brindes e ofertas exclusivas, o estande da Sem Fronteiras segue entre os espaços mais movimentados da Expoacre 2026, reunindo tecnologia, interação e oportunidades para os visitantes.

Veja o vídeo:

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Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet