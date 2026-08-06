07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Roleta da Sorte movimenta estande da Sem Fronteiras e distribui brindes

Estande oferece uma experiência imersiva com um simulador de Fórmula 1

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Roleta da Sorte movimenta estande da Sem Fronteiras e distribui brindes
Roleta da Sorte Sem Fronteiras/Foto: ContilNet

O estande da Sem Fronteiras na Expoacre 2026 possui uma série de atrações, mas uma delas tem chamado a atenção do público: a Roleta da Sorte, que garante brindes na hora para quem participa da dinâmica promovida pela empresa.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Para concorrer, basta apontar a câmera do celular para o QR Code disponível no estande, seguir o perfil da Sem Fronteiras no Instagram e girar a roleta. Os participantes podem ganhar copos, bonés e chapéus personalizados da empresa.

Segundo a colaboradora Felícia, a participação é rápida e gratuita.

“Você vai escanear o QR Code, começar a seguir a empresa no Instagram e já pode girar a roleta para ganhar um presente.”

Colaboradoras Sem Fronteiras/Foto: ContilNet

Além da ação promocional, o estande oferece uma experiência imersiva com um simulador de Fórmula 1, que coloca os visitantes na posição de um piloto, e um cachorro robô, que desperta a curiosidade de crianças e adultos durante a feira.

A Sem Fronteiras também está realizando atendimento ao público no local. Durante a Expoacre, clientes que desejarem trocar de provedor e migrar para a empresa podem aproveitar a instalação gratuita da internet, uma condição especial oferecida durante o evento.

Estande da Sem Fronteiras na Expoacre/Foto: ContilNet

Com entretenimento, brindes e ofertas exclusivas, o estande da Sem Fronteiras segue entre os espaços mais movimentados da Expoacre 2026, reunindo tecnologia, interação e oportunidades para os visitantes.

Veja o vídeo:

 

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.