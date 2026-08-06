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Saiba como a TopMídia se tornou presente em cada esquina da Expoacre 2026

Empresa assina elementos visuais disponíveis em todos os cantos da feira do agronegócio

Por Redação ContilNet
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Saiba como a TopMídia se tornou presente em cada esquina da Expoacre 2026
TopMídia assina a comunicação visual da Expoacre 2026, com fachadas, letreiros e sinalização espalhados por todo o Parque Wildy Viana/Foto: ContilNet

A TopMídia consolida sua liderança no mercado acreano ao assinar diversos dispositivos de comunicação visual e sinalização de toda a Expoacre 2026. O ContilNet conta, nesta quinta-feira (06), como esse processo aconteceu.

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Responsável por vestir o Parque de Exposições Wildy Viana, a empresa especializada em grandes formatos, banners, painéis e letreiros estruturou um projeto de cobertura total que garante identidade, orientação e destaque comercial ao longo dos mais de cem mil metros quadrados do complexo.

Banners, painéis e estruturas em grandes formatos ajudam a orientar os visitantes e destacar os estandes durante a feira/Foto: ContilNet

A presença da marca é notada em cada setor do parque. O trabalho envolve a confecção e a montagem de fachadas em ACM, letreiros em caixa alta com iluminação em LED, lonas promocionais de alta durabilidade e banners em impressão digital de alta definição.

Mais que só um letreiro

A estrutura atende tanto à sinalização institucional quanto aos estandes de empresas privadas, concessionárias, galpões do agronegócio e praça de alimentação.

Com materiais de alta resistência e acabamento reforçado, a empresa garante durabilidade à comunicação visual ao longo do evento/Foto: ContilNet

Diante do fluxo intenso de visitantes e da exposição contínua às variações do clima durante o período da feira, o projeto exigiu materiais de alta resistência técnica e acabamento reforçado.

A atuação da TopMídia no evento assegura que os expositores consigam fixar suas marcas com apelo visual imediato, facilitando a circulação dos feirantes e valorizando os investimentos publicitários realizados para esta edição.

Com uma operação logística montada exclusivamente para atender às demandas de montagem e manutenção rápida durante as noites de feira, a TopMídia reafirma seu papel estratégico na realização dos maiores eventos do estado.=

Confira fotos:

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